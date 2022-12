Ascolti tv ieri: i Mondiali fanno il botto, fenomeno Fiorello

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 9 dicembre 2022

I Mondiali di calcio in Qatar continuano a registrare ottimi ascolti su Rai Uno. Nel pomeriggio la partita tra Croazia e Brasile è stata seguita da 5.784.000 spettatori con il 42,51% di share. Boom in prima serata con il match tra Paesi Bassi e Argentina che ha appassionato ben 8.461.000 persone (39.15%).

Al di là del pallone, non si può non parlare del fenomeno Fiorello. Il nuovo programma del mattino Viva Rai 2! ha subito lasciato il segno. Come fa notare il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela su Twitter:

“La prima settimana di Viva Rai 2! ha ottenuto una media del 13.6% di share. Lì dove facevano l’1%. Passando da 60mila spettatori a circa 600mila spettatori. Battendo il Tg 1 cinque volte su cinque. Il programma deve assestarsi ma qui siamo oltre ogni aspettativa. Fenomeno Fiorello”

Tutti gli ascolti tv del prime time di venerdì 9 dicembre 2022:

Rai Uno – Paesi Bassi VS Argentina è stato seguito da 8.461.000 telespettatori con il 39.15% di share;

Canale 5 – Passaporto per la libertà ha appassionato 1.474.000 spettatori (9.56%);

Rai Due – S.W.A.T. è stato seguito da 732.000 spettatori (3.35%) nel primo episodio mentre nel secondo 693.000 (3.43%);

Italia Uno – Vi presento i nostri ha ottenuto 720.000 spettatori (3.49%);

Rai Tre – Chi m’ha visto ha totalizzato 678.000 spettatori (3.34%);

Rete 4 – Quarto Grado ha raggiunto 1.397.000 spettatori (9.03%);

La 7 – Propaganda Live ha convinto 634.000 persone (4.80%).

Ascolti tv venerdì 9 dicembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno, L’Eredità-Sfida al campione: 4.451.000 spettatori con il 26.59% di share;

Rai Uno, Tg 1: 4.134.000 telespettatori (22.65%);

Rai Uno, Rai Sport: 6.090.000 persone (30.35%);

Canale 5, Caduta Libera: le repliche hanno interessato 2.582.000 persone nella prima parte (16.04%) e 3.792.000 (21.35%) nella seconda;

Canale 5, Striscia la notizia: 3.557.000 spettatori (21.58%).

Ascolti tv del pomeriggio di venerdì 9 dicembre 2022

Rai Uno, Oggi è un altro giorno ha interessato 1.842.000 telespettatori col 15.91% di share;

Canale 5, Un Natale da corgi ha appassionato 1.688.000 spettatori (15.09%);

Canale 5, la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip ha totalizzato 1.402.000 (11.36%);

Rai Uno, Rai Sport è stato seguito da 4.696.000 spettatori (35.59%);

Rai Uno, Croazia VS Brasile ha intrattenuto 5.784.000 spettatori (42.51%);

Canale 5, Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.761.000 spettatori (12.69%) nell’anteprima, poi 2.017.000 (13.32%) mentre i saluti finali 1.961.000 (12.01%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 9 dicembre 2022