Ascolti tv ieri: Giustizia per tutti, Traditore e Iene arrancano. Sciarelli al top

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di mercoledì 25 maggio

A vincere la prima serata è stato il canale Tv8 che ha trasmesso la finale di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord. Il match ha catturato quasi 3.3 milioni di utenti e uno share pari al 16.2%. Tiepido il film Il traditore su Rai Uno: quasi 2 milioni di spettatori e l’11.1% di share. Anche Giustizia per tutti su Canale Cinque non ha convinto, intercettando 2.4 milioni di persone (13.2%). Problemi anche per Le Iene su Italia Uno di poco sopra al milione di utenti. Molto bene invece Chi l’ha Visto su Rai Tre che ha interessato quasi 1.7 milioni di persone (9.4%).

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Il traditore: 1.922.000 spettatori e il 11.1% di share;

Canale 5 – Giustizia per Tutti: 2.414.000 spettatori e il 13.2% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 944.000 spettatori e il 4.5% di share; The Resident: 768.000 spettatori e il 4% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.070.000 spettatori e il 7.7% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.671.000 spettatori e il 9.4% di share;

Rete 4 – Controcorrente Prima Serata: 511.000 spettatori e il 3.4% di share;

La7 – Atlantide: 479.000 spettatori e il 3.5% di share;

TV8 – Finale di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord: 3.293.000 spettatori e il 16.2% di share;

Nove – Johnny Depp contro Amber Heard – Il Primo Processo: 226.000 spettatori e il 1.2% di share.

Ascolti tv mercoledì 25 maggio 2022: preserale e pomeriggio

Striscia la Notizia sempre più distante da I Soliti ignoti.

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.186.000 spettatori e il 20.5% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 2.811.000 spettatori e il 13.6% di share.

Rai Uno – L’Eredità: 3.557.000 spettatori e il 25.6% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 2.705.000 spettatori e il 20.3% di share;

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.636.000 spettatori e il 25.3% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.583.000 spettatori e il 14.5% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.393.000 spettatori e il 15.7% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.585.000 spettatori e il 18.2% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.602.000 spettatori e il 18.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.424.000 spettatori e il 16.5% di share;

Ascolti della mattina di mercoledì 25 maggio 2022