Ascolti tv ieri: Giustizia per Tutti parte bene, Iene peggio di Chi l’ha visto?

Mediaset sorride vedendo gli ascolti tv di ieri mercoledì 18 maggio 2022. Il pubblico non è stanco di Raoul Bova, che si sta rivelando una garanzia in termine di fiction. Stasera andrà in onda su Rai Uno per la terza sera di seguito con Don Matteo 13, che è andato in onda pure martedì 17 maggio. Ieri sera invece era su Canale 5 con la nuova fiction Giustizia per Tutti, che è riuscita a raggiungere numeri che difficilmente hanno raggiunto le recenti fiction Mediaset. Quella con Bova, invece, ha superato il 20% di share. Di seguito tutti gli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Il Coraggio di essere Franco: 2.429.000 spettatori e il 13.1% di share;

Canale 5 – Giustizia per Tutti: 3.736.000 spettatori e il 20.7% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.047.000 spettatori e il 5.1% di share; The Resident: 761.000 spettatori e il 4.1% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.105.000 spettatori e l’8.2% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.740.000 spettatori e il 10% di share;

Rete 4 – Controcorrente Prima Serata: 695.000 spettatori e il 4.7% di share;

La7 – Atlantide: 351.000 spettatori e il 2.6% di share;

TV8 – Europa League Eintracht Francoforte-Rangers: 1.025.000 spettatori e il 5.7% di share;

Nove – Men in Black 3: 470.000 spettatori e il 2.5% di share.

Ascolti tv mercoledì 18 maggio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.499.000 spettatori e il 25.61% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.615.000 spettatori e il 15.65% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.298.000 spettatori e il 15.45% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.601.000 spettatori e il 20.28% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.326.000 spettatori e il 17.53% di share nella presentazione, poi 1.648.000 spettatori e il 20.06% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.377.000 spettatori e il 18.23% di share nella presentazione, poi 1.427.000 spettatori e il 17.29% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.609.000 spettatori e il 26.22% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 2.716.000 spettatori e il 20.76% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.176.000 spettatori e il 20.85% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.740.000 spettatori e il 10% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.628.000 spettatori e il 17.97% di share.

Ascolti della mattina di mercoledì 18 maggio 2022