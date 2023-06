Ascolti tv ieri: Gigi Uno come te e Zelig, chi ha vinto. Tutti i dati

Gigi D’alessio si proclama vincitore con la messa in onda del programma Gigi Uno come te: ancora insieme su Rai 1 aggiudicandosi quasi 3.4 milioni di spettatori. Meno bene della scorsa settimana Zelig, trasmesso su Canale 5, che si è portato a casa un risicato 14% di share e infine bene per Italia Uno che con Chicago Fire ha incollato allo schermo più persone rispetto alla scorsa settimana, aggiudicandosi il 6.4% di share. Numeri ok per Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4, che anche questa settimana si avvicina al milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 1 giugno 2023:

Rai Uno – Gigi Uno come te: ancora insieme ha ottenuto 3.366.000 spettatori (22.5% di share);

Canale 5 – Zelig si è guadagnato 1.908.000 spettatori (14.2%);

Rai Due – Snake Eyes – G.I. Joe Le origini ha emozionato 606.000 spettatori (3.7%);

Italia 1 – Chicago Fire ha interessato 1.136.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre – Indovina chi viene a cena ha intrattenuto 871.000 spettatori (4.9%)

Rete 4 – Dritto e rovescio ha informato 996.000 spettatori (7.4%);

La7 – PiazzaPulita ha convinto 655.000 spettatori (4.9%);

Tv8 – Il vento del perdono ha ottenuto 442.000 spettatori (2.6%);

Nove – Angelo Izzo Cuore nero ha conquistato 305.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv giovedì 1 giugno 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 3.928.000 spettatori (23% di share);

Canale5: Striscia la Notizia ha attirato 3.228.000 persone (17.5%);

Rai Uno: L’Eredità è stato visto da 3.448.000 spettatori (24.4%);

Rai Uno: Affari tuoi ha intrattenuto 4.698.000 spettatori (25.2% di share);

Canale 5: Avanti un altro in replica ha intrattenuto 1.920.000 telespettatori (19.2%) nella prima parte, e 2.569.000 utenti nella seconda (19.6%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 789.000 spettatori (4.5%) e 725.000 spettatori nella seconda (3.8%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.215.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.669.000 spettatori (8.9%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.282.000 spettatori (7%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 165.000 spettatori (1.7%) nella prima parte e 264.000 spettatori (2.1%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 1 giugno 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato visto da 1.397.000 spettatori (15.3% di share);

Rai Uno: Sei Sorelle ha avuto 1.045.000 spettatori (14.8%);

Rai Uno: La Vita in diretta è stato seguito da 1.957.000 spettatori (26.7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.702.000 telespettatori (22.3%);

Canale 5: Terra Amara ha appassionato 2.629.000 spettatori (23.8%);

Canale 5: Il daytime de L’isola dei Famosi è stato seguito da 1.394.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Un Altro Domani è stato visto da 1.091.000 spettatori (15.6%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha intrattenuto 1.185.000 spettatori (15.9%) nella prima parte, 1.693.000 spettatori (20.2%) nella seconda e 1.724.000 spettatori (19.4%) nella parte finale de I Saluti.

Ascolti tv della mattina di giovedì 1 giugno 2023