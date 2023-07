Ascolti tv ieri: Gigi D’Alessio e Gerry Scotti, chi ha vinto (facilmente)

Buon risultato per la replica del concerto evento Gigi, uno come te 30 anni insieme in onda su Rai 1 che ha totalizzato il 18.5% di share e ha incollato allo schermo più di 2 milioni di persone. Invariati gli ascolti delle repliche de Lo show dei record che, esattamente come la scorsa settimana, si porta a casa il 12% di share. Molto bene anche Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo andato in onda su Italia 1 e che ha interessato ancora una volta oltre un milione di utenti. Nulla da segnalare invece per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti: l’ascolto medio è rimasto ben sotto il milione di telespettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 8 luglio 2023:

Rai Uno: Gigi, uno come te 30 anni insieme ha intrattenuto 2.072.000 spettatori con il 18.5% di share;

Canale 5: Lo show dei record ha convinto 1.221.000 spettatori (12%);

Rai Due: Prigioniera della follia ha ottenuto 890.000 utenti (7.1%);

Rai tre: L’Amica Geniale ha intrattenuto 378.000 spettatori (3.1%);

Italia Uno: Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo ha interessato 1.152.000 spettatori (9.8%);

Rete 4: Dynasties I è stato seguito da 405.000 spettatori (3.4%);

La 7: Eden – Un pianeta da salvare ha convinto 326.000 spettatori (3.1%);

Tv 8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bari ha totalizzato 257.000 spettatori (2.8%);

Nove: Cercando Elisa – il delitto Claps ha raggiunto 254.000 persone (2%).

Ascolti tv sabato 8 luglio 2023: preserale e access prime time

Rai 1: Techetechetè ha intrattenuto 2.643.000 spettatori (20.6% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint Estate è stato seguito da 2.143.000 persone (16.7%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 852.000 telespettatori (6.8%);

Rete 4: Controcorrente Estate ha ottenuto 707.000 spettatori nella prima parte del programma (5.7%), mentre nella seconda ne ha avuti 742.000 (5.7%);

La 7: In Onda Estate ha raggiunto 815.000 persone (6.4%);

Rai Tre: Generazione Bellezza ha interessato 356.000 spettatori (2.8%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 2.404.000 spettatori (24%) nella prima parte, mentre Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha totalizzato 1.708.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Caduta Libera ha raggiunto 1.270.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 1.607.000 (16.6%).

Ascolti tv sabato 8 luglio 2023: il pomeriggio