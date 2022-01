Ascolti tv ieri: GF Vip non soffre con The Voice Senior, tutti i dati

Con la fine delle feste natalizie è tornato lo scontro, o il confronto, tra gli ascolti tv di Grande Fratello Vip e The Voice Senior. Cosa sarà successo ieri sera? Nelle scorse settimane anche Antonella Clerici, come altri colleghi Rai, ha messo in difficoltà il reality di Canale 5, che rispetto alla serata del lunedì ha sempre perso qualche spettatore per strada con la puntata del venerdì. Per questo forse in casa Mediaset qualcuno aveva pensato di spostare il GF Vip al giovedì, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Sarà stata la scelta giusta? Vedendo gli ascolti tv di ieri 7 gennaio 2022 pare proprio di sì: Signorini ha mantenuto il suo pubblico anche contro The Voice Senior. Questi i numeri della prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.904.000 spettatori e il 18.8% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 3.459.000 spettatori e il 21% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.184.000 spettatori e il 4.9% di share; The Resident: 851.000 spettatori e il 4.1% di share;

Italia 1 – I Mercenari 2: 1.169.000 spettatori e il 5% di share;

Rai Tre – L’Ufficiale e la Spia: 1.097.000 spettatori e il 5% di share;

Rete 4 – Io Speriamo che me la Cavo: 1.218.000 spettatori e il 5.5% di share;

La7 – Indovina chi viene a Cena: 693.000 spettatori e il 3.7% di share;

TV8 – Nonno questa volta è guerra: 513.000 spettatori e il 2.2% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 613.000 spettatori e il 2.6% di share.

Ascolti tv venerdì 7 gennaio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – GF Vip Daytime: 1.614.000 spettatori e il 13.1% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.191.000 spettatori e il 15.7% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.309.000 spettatori e il 18.6% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.732.000 spettatori e il 13.5% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.793.000 spettatori e il 18.5% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.800.000 spettatori e il 11.7% di share nella prima parte; 1.778.000 spettatori e il 10.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 5.023.000 spettatori e il 24.4% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.354.000 spettatori e il 16.5% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.259.000 spettatori e il 21.2% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.705.000 spettatori e il 6.9% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.785.000 spettatori e il 15.3% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 7 gennaio 2022