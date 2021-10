Ascolti tv ieri, GF Vip contro Porta a Porta: Signorini gongola, tutti i dati

Una serata particolare quella di lunedì 4 ottobre 2021: gli ascolti tv di ieri vedono infatti il Grande Fratello Vip 6 contro gli speciali per le elezioni. Su Rai Uno infatti c’era Bruno Vespa con Porta a Porta. Ma c’erano anche altre offerte per il pubblico: gli appassionati di calcio potevano sintonizzarsi su Rai Due per Quelli che il Lunedì, mentre su Italia 1 c’è stata la prima di Mystery Land. Entrambi i programmi però hanno avuto un debutto tiepido, sebbene la serata si prestasse ad avere punti di share in più. Lo dimostrano gli ascolti del GF Vip 6 di ieri, che ha fatto incetta di spettatori e lo share si è alzato non di poco rispetto alla media delle precedenti puntate. Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv della prima serata di ieri:

Rai Uno – Porta a Porta Speciale Elezioni: 1.431.000 di spettatori e l’8.5% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 6: 3.131.000 di spettatori e il 21.6% di share;

Rai Due – Quelli che il Lunedì: 790.000 spettatori e il 4.3% di share;

Rai Tre – Maschi contro Femmine: 1.338.000 di spettatori e il 6.2% di share;

Rete 4 – Quarta Repubblica: 570.000 spettatori e il 3.5% di share;

Italia 1 – Mystery Land: 782.000 spettatori e il 4% di share;

La7 – TgLa7 Speciale: 825.000 spettatori e il 4.5% di share;

TV8 – Creed 2: 504.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – Little Big Italy: 593.000 spettatori e il 2.7% di share.

Ascolti del pomeriggio e del preserale di lunedì 4 ottobre 2021

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.746.000 di spettatori e il 23% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.195.000 di spettatori e il 20.8% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.441.000 di spettatori e il 10.6% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.823.000 di spettatori e il 16.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.769.000 di spettatori e il 16.2% di share nella prima parte; 1.983.000 di spettatori e il 16.6% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 3.819.000 di spettatori e il 20.2% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.331.000 di spettatori e il 18.3% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.664.000 di spettatori e il 19.1% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.709.000 di spettatori e il 7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.807.000 di spettatori e il 15.7% di share.

Ascolti della mattina di lunedì 4 ottobre 2021