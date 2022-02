Ascolti tv ieri, nuovo scontro Fosca Innocenti e Cantante Mascherato: dati

By

Chi avrà vinto ieri, venerdì 18 febbraio 2022? La prima serata e non solo: numeri e share dei principali appuntamenti della giornata

Gli ascolti tv di ieri 18 febbraio 2022 hanno visto non solo un nuovo confronto tra Il Cantante Mascherato e Fosca Innocenti, ma anche il ritorno di Crozza su Nove. Un dato non da tralasciare nella prima serata. La vera sfida, si sa, è tra Rai Uno e Canale 5 e ieri sera hanno perso qualche spettatore per strada sia Milly Carlucci sia Vanessa Incontrada. La settimana scorsa Il Cantante Mascherato aveva portato a casa 3.502.000 spettatori e il 20% di share, mentre Fosca Innocenti era stata seguita da 3.919.000 spettatori e il 18.9% di share.

Ieri sera sono calate entrambe le offerte televisive. Lo share comunque assegnerebbe la vittoria al Cantante Mascherato, che però ha terminato la puntata un’ora dopo la fiction Mediaset e questo, ormai è risaputo, fa salire lo share. Questi gli ascolti tv di venerdì 18 febbraio 2022 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Il Cantante Mascherato: 3.347.000 spettatori e il 18.9% di share;

Canale 5 – Fosca Innocenti: 3.523.000 spettatori e il 16.5% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 1.185.000 spettatori e il 4.8% di share; N.C.I.S. Hawaii: 924.000 spettatori e il 4.3% di share;

Italia 1 – Transporter: Extreme: 1.330.000 spettatori e il 5.7% di share;

Rai Tre – Frieden – Il Prezzo della Pace: 592.000 spettatori e il 2.8% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.284.000 spettatori e il 7.4% di share;

La7 – Propaganda Live: 770.000 spettatori e il 4.7% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 332.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.097.000 spettatori e il 4.8% di share.

Ascolti tv venerdì 18 febbraio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.914.000 spettatori e il 24.09% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.989.000 spettatori e il 18.36% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.927.000 spettatori e il 15.05% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.102.000 spettatori e il 19.28% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.897.000 spettatori e il 16.92% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.419.000 spettatori e il 18.8% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.776.000 spettatori e il 15.09% di share nella presentazione, poi 2.010.000 spettatori e il 15.4% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 5.024.000 spettatori e il 25.88% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.918.000 spettatori e il 20.47% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.252.000 spettatori e il 21.5% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.545.000 spettatori e il 6.3% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.915.000 spettatori e il 16% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 18 febbraio 2022