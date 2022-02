Ascolti tv ieri 25 febbraio: Fosca Innocenti senza rivali cala ancora, i dati

Gli ascolti tv di ieri venerdì 25 febbraio 2022 non prevedono il solito scontro del venerdì sera tra Fosca Innocenti e Il Cantante Mascherato. Lo show di Milly Carlucci ha scelto di fermarsi per questa settimana dopo l’invasione russa in Ucraina. Al suo posto è andato in onda un episodio dell’amato Commissario Montalbano, ovvero quello dal titolo Un covo di vipere. Di fatti la fiction di Canale 5 potrebbe non aver avuto rivali ieri sera, trattandosi di una replica su Rai 1, sebbene si tratti di una serie molto amata.

Da segnalare però un calo della fiction di Vanessa Incontrada: la prima puntata è stata seguita da 3.919.000 spettatori e il 18.9% di share. La seconda invece ha conquistato 3.523.000 spettatori e il 16.5% di share. Ieri sera è calata ulteriormente, ma è bastato per vincere la serata, come si vede negli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Il Commissario Montalbano: 2.813.000 spettatori e il 13.8% di share;

Canale 5 – Fosca Innocenti: 3.198.000 spettatori e il 15.7% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 1.202.000 spettatori e il 5.1% di share; N.C.I.S. Hawai’i : 762.000 spettatori e il 3.7% di share;

Italia 1 – Transporter 3: 1.189.000 spettatori e il 5.4% di share;

Rai Tre – Speciale Tg3: 986.000 spettatori e il 4.5% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.491.000 spettatori e l’8.8% di share;

La7 – Propaganda Live: 850.000 spettatori e il 5.2% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 349.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.097.000 spettatori e il 4.8% di share.

Ascolti tv venerdì 25 febbraio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.735.000 spettatori e il 22% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.008.000 spettatori e il 18.7% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.037.000 spettatori e il 15.62% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.039.000 spettatori e il 18.26% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.652.000 spettatori e il 15% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.511.000 spettatori e il 18.78% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.618.000 spettatori e il 13.8% di share nella prima parte; 2.009.000 spettatori e il 14.8% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.650.000 spettatori e il 23.27% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.683.000 spettatori e il 18.76% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.837.000 spettatori e il 20.06% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.530.000 spettatori e il 6.3% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.845.000 spettatori e il 15.97% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 25 febbraio 2022