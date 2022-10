Ascolti tv ieri: flop Il Collegio, ottimo il pomeriggio di Rai Uno

By

Oggi è un altro giorno, Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta danno del filo da torcere ai programmi di Canale 5

Partenza flop per la nuova edizione de Il Collegio. La nuova edizione del docu-reality di Rai Due, molto seguito negli ultimi anni, non ha appassionato più di tanto. Non è arrivato neppure a un milione di telespettatori e ha raggiunto a malapena il 5.94% di share. La sfida degli ascolti tv di martedì 18 ottobre 2022 è stata vinta dalla serie tv francese, trasmessa su Rai Uno, Morgane:Detective Geniale. Bene Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, che ha conquistato nuovi spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di martedì 18 ottobre 2022:

Rai Uno – Morgane: Detective Geniale 2 è stato visto da 2.793.000 spettatori (16%);

Canale5 – Il Divin Codino è stato seguito da 2.033.000 telespettatori (11.51%);

Rai Due – Il Collegio ha convinto 980.000 spettatori (5.94%);

Italia 1 – Le Iene ha totalizzato 1.422.000 persone (10.62%);

Rete 4 – Fuori dal coro ha convinto 942.000 telespettatori (6.54%);

Rai Tre – Cartabianca ha registrato 981.000 (5.88%);

La 7 – DiMartedì ha conquistato 1.501.000 (8.79%);

Tv 8 – Pechino Express è piaciuto a 603.000 (6.40%).

Ascolti tv martedì 18 ottobre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti sempre davanti a Striscia la Notizia, così come Reazione a Catena ha battuto per l’ennesima volta Caduta Libera.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.548.000 spettatori (21.71%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.439.000 spettatori (16.42%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.959.000 spettatori (23.71%) nella prima parte e ne ha avuti 4.273.000 (25.71%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.772.000 (15.24%) nella prima parte e ne ha avuti 2.885.000 (18.05%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 18 ottobre 2022: il pomeriggio

I programmi del pomeriggio di Rai Uno stanno registrando ottimi ascolti. In crescita Oggi è un altro giorno di Serena Bortone mentre Il Paradiso delle Signore riesce a battere sia Amici sia la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. Alberto Matano con la sua Vita in diretta continua a vincere su Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.713.000 spettatori (17.85%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.801.000 spettatori (23.31%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.906.000 spettatori (21.47%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.451.000 spettatori (20.12%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.093.000 spettatori (18.46%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto nella prima parte 2.411.000 spettatori (25.21%) mentre nella seconda 1.727.000 (21.50%);

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.450.000 spettatori (18.77%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.315.000 spettatori (17.28%);

Canale 5: Un altro domani ha conquistato 1.315.000 persone (15.21%);

Canale 5: Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.459.000 spettatori (16.37%).

Ascolti tv della mattina di martedì 18 ottobre 2022