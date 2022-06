Ascolti tv ieri, flop e delusioni: Isola e Vespa, chi ha vinto. Report convince

Sarà che il clima estivo spinge le persone a prendersi ampie boccate d’aria, sarà che di politica e reality show gli utenti iniziano a nutrire un certo rigetto, sarà quel che sarà, fatto sta che Porta a Porta (Rai Uno) e L’Isola dei Famosi (Canale Cinque) non hanno convinto. Bruno Vespa, con lo speciale dedicato al referendum e alle elezioni amministrative, ha floppato e non poco, intercettando soltanto 1.1 milioni di telespettatori (share al 7.1%). Il programma condotto da Ilary Blasi, pur non avendo avuto concorrenza, ha coinvolto 2.2 milioni di utenti (19%): non un disastro ma sicuramente non un risultato brillante (una settimana fa a seguire il reality furono in 2.4 milioni).

Sorride invece Report, su Rai Tre, che strappa un ottimo 8.4% di share, conquistando 1.4 milioni di persone.

Di seguito tutti i dati del prime time:

Rai Uno – Porta a Porta – Speciale Elezioni e Referendum ha intrattenuto 1.125.000 spettatori e ha avuto il 7.1% di share;

Canale Cinque – L’Isola dei Famosi ha intercettato 2.246.000 spettatori (19%);

Rai Due –The Rookie ha coinvolto 1.101.000 spettatori (6.5%).

Italia Uno –Chicago P.D. ha avuto un ascolto medio di 1.104.000 spettatori (7.2%);

Rai Tre –Report – Toghe rotte ha convinto 1.409.000 spettatori (8.4%);

Rete Quattro –Quarta repubblica ha raggiunto 699.000 spettatori (5.4%);

La7 – Yellowstone ha interessato 413.000 spettatori (3.4%);

TV8 –Calcio – UEFA Nations League – Francia Vs Croazia ha fatto compagnia a 887.000 spettatori (5%);

Nove –Il potere dei soldi ha catturato 381.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv lunedì 13 giugno 2022: preserale e access prime time

Esordio più che sufficiente per Paperissima Sprint che ha avuto l’attenzione di 2.6 milioni di utenti.

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il ritorno ha coinvolto 3.488.000 spettatori (19.6%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.591.000 spettatori (14.6%).

Rai Uno: Reazione a Catena ha raccolto 2.222.000 spettatori (22.5%) nella prima parte e ne ha avuti 3.426.000 (26.4%) nella seconda.

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.497.000 spettatori (16.5%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.322.000 (18.8%).

Ascolti tv lunedì 13 giugno 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Tg1 TG1 Speciale Elezioni Amministrative ha interessato 690.000 spettatori (8%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.262.000 spettatori (16%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2134.000 spettatori (18%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.021.000 spettatori (19.9%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.653.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.471.000 spettatori (19.6%).

Canale 5: Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti ha fatto compagnia a 1.113.000 spettatori (14.4%).

Ascolti della mattina di lunedì 13 giugno 2022