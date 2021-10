Ascolti tv ieri: finale Star in the Star e Fino all’ultimo battito, chi ha vinto

Ascolti tv e share di giovedì 14 ottobre 2021 – La fiction di Rai Uno, Fino all’ultimo battito, come in tutte le sfide precedenti, ha avuto largamente la meglio su Star in the Star. Lo show di Canale Cinque condotto da Ilary Blasi, che ieri sera ha proposto la finale (il programma doveva avere più puntate ma per i bassi ascolti è stato accorciato, totalizzando soltanto 5 prime serate), ha convinto 2.057.000 spettatori (prima volta che la trasmissione è andata oltre la soglia dei 2 milioni di utenti), con il 12,7% di share. Meglio di sette giorni fa, quando la semifinale si era inchiodata al 10.4% di share, con un ascolto medio di 1.898.000 utenti.

Di seguito il focus sugli ascolti dell’intera stagione di Star in the Star e i dati della prima serata di giovedì 14 ottobre

Star in the Star, puntata 1, 16 settembre 2021: 1.947.000 spettatori (11,02% di share).

Star in the Star, puntata 2, 23 settembre 2021: 1.816.000 spettatori (11,52%).

Star in the Star, puntata 3, 30 settembre 2021: 1.880.000 spettatori (10,60%).

Star in the Star, semifinale 7 ottobre 2021: 1.898.000 spettatori (10,40%).

Star in the Star, finale 14 ottobre 2021: 2.057.000 spettatori (12.7%)

Ascolti tv giovedì 14 ottobre: prime time

Rai 1: Fino all’ultimo battito ha raccolto 3.955.000 spettatori, pari a uno share del 20%.

Rai 2: The Good Doctor – Stagione 4 Episodio 11 – Un briciolo di follia ha interessato 1.155.000 spettatori (4.9%). A seguire The Resident ha convinto 613.000 spettatori (3.4%).

Rai 3: Lui è peggio di me ha catturato l’attenzione di 888.000 spettatori (4.1%).

Rete 4: Dritto e rovescio è stato visto da 1.064.000 spettatori (6.5%).

Canale 5: Star is the Star ha convinto 2.057.000 spettatori (12.7%).

Italia 1: Chicago Med ha intrattenuto 881.000 spettatori (5.1%).

La7: Piazza Pulita di Corrado Formigli ha incollato innanzi al teleschermo 1.099.000 spettatori (6.8%).

Tv8: Cani sciolti ha raccolto 474.000 spettatori (2.3%).

Nove: Il Contadino Cerca Moglie ha convinto 391.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv giovedì 14 ottobre: Access Prime Time e preserale

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato un ascolto di 4.874.000 spettatori (20.5%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.945.000 spettatori (16.6%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 6 ha avuto un ascolto medio di 2.749.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha convinto 4.242.000 spettatori (23.6%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha conquistato 2.151.000 spettatori (15.7%) mentre Caduta Libera ne ha convinti 3.404.000 (19.5%)

Ascolti del pomeriggio di giovedì 14 ottobre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.592.000 spettatori (13%) .

Rai 1: Il paradiso delle signore ha convinto 1.840.000 spettatori (18.6%).

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.012.000 spettatori (18.4%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 452.000 spettatori (4.5%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.610.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.588.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto l’attenzione di 2.643.000 spettatori (22.9%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.822.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: La breve striscia Grande Fratello Vip ha totalizzato 1.690.000 spettatori (18%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.591.000 spettatori (16.7%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.591.000 spettatori (14.4%).

Ascolti della mattina di giovedì 14 ottobre 2021