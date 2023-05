Ascolti tv ieri: finale Il patriarca e I migliori anni, chi ha trionfato

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 19 maggio 2023

Il patriarca (Canale Cinque) chiude in lieve miglioramento, con quasi 2.7 milioni di utenti e il 16% di share (qui tutte le info sull’eventuale 2° stagione). Fa meglio, per l’ennesima volta, I migliori anni (Rai Uno) che ha raccolto 3.2 milioni di spettatori (19.9%). Bene Quarto Grado e Transporter 3, gli unici programmi, oltre a quelli delle ammiraglie, in grado di sfondare il muro del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 19 maggio 2023:

Rai Uno – I Migliori Anni: 3.190.000 spettatori (19.9% di share);

Canale 5 – Il Patriarca: 2.684.000 spettatori (16%);

Rai Due – Speciale Tg2 Post – Alluvione in Emilia Romagna: 917.000 spettatori (4.6%);

Italia 1 – Transporter 3: 1.146.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre – Aria Ferma: 598.000 telespettatori (3.3%);

Rete 4 – Quarto Grado: 1.254.000 spettatori (8.5%);

La7 – Propaganda Live: 882.000 spettatori (6.3%);

TV8 – Celebrity Chef: 322.000 spettatori (1.9%);

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 584.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv venerdì 19 maggio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi hanno totalizzato 4.664.000 spettatoti (22.9% di share);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.248.000 spettatori (22%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.567.000 spettatori (17.5%);

Rai Uno: L’eredità è stato seguito da 3.903.000 spettatori (25.2%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha ottenuto 2.799.000 spettatori (18.8%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 632.000 spettatori nella prima parte (3.2%) e nella seconda 607.000 spettatori (3%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.367.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.618.000 spettatori (7.9%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.488.000 spettatori (7.3%);

La7: Lingo – Parole in gioco ha totalizzato 306.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv venerdì 19 maggio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito da 1.706.000 spettatori (15.8% di share);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 966.000 spettatori (10.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.217.000 spettatori (22.2%);

Rai Due: Giro d’Italia – La tappa ha registrato;

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.453.000 spettatori (19%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.616.000 spettatori (21%);

Canale 5: Uomini e Donne Story ha avuto un netto di 1.852.000 spettatori (17.4%);

Canale 5: il daytime de L’Isola dei Famosi ha convinto 1.342.000 spettatori (14.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha totalizzato 993.000 spettatori (10.9%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha ottenuto 1.215.000 spettatori (13.2%) nella prima parte della presentazione, 1.531.000 spettatori (15.6%) nella parte centrale e 1.465.000 spettatori (13.3%) in quella finale.

Ascolti tv della mattina di venerdì 19 maggio 2023