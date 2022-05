Ascolti tv ieri: finale amara per la d’Urso, Canale 5 vola, David arrancano

Ascolti del prime time di martedì 3 maggio 2022 – La serata di martedì 3 maggio ha visto scontrarsi la 67a edizione dei David di Donatello su Rai Uno e con la Champions League tra Villarreal Vs Liverpool, tramessa su Canale 5. A spuntarla nella fascia del prime time è stata proprio quest’ultima, che ha sfiorato i 4.3 milioni di telespettatori (share al 20%). La premiazione del prestigioso premio cinematografico, in onda su Rai Uno, ha interessato poco più di 2.4 milioni di telespettatori (pari al 14,7% di share).

Non sale invece La Pupa e il Secchione Show, neanche per la finalissima, che chiude la prima edizione dursiana con circa di 1.2 milioni, in calo rispetto alla scorsa settimana (con 1.297.986 spettatori, 7.7%). Una chiusura non esattamente eclatante per la trasmissione di Italia Uno.

Sul fronte talk, DiMartedì la spunta nuovamente su #Cartabianca e Fuori dal coro.

Rai Uno –David di Donatello 2022 ha raccolto 2.428.000 spettatori, pari al 14,7% di share.

Canale Cinque – Calcio – Champions League – Villarreal Vs Liverpool ha intercettato 4.280.000 spettatori (20%).

Rai Due – Qualcosa di speciale ha convinto 1.112.000 spettatori (5.5%).

Italia Uno –La Pupa e il Secchione ha convinto 1.253.000 spettatori (9.8%)

Rai Tre – #Cartabianca ha conquistato 1.124.000 spettatori (6.3%).

Rete Quattro – Fuori dal Coro ha avuto un ascolto medio di 898.000 spettatori (5.9%).

La7 – DiMartedì ha interessato 1.243.000 spettatori (6.9%).

TV8 – Name That Tune Indovina la canzone ha registrato 390.000 spettatori (2.1 %).

Nove – Caos ha raggiunto 395.000 spettatori (2%).

Ascolti tv martedì 3 maggio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha coinvolto 4.767.000 spettatori (21.8%).

Canale5: Striscia la Notizina ha interessato una media di 3.524.000 spettatori (17%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.272.000 spettatori (23.1%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.257.000 spettatori (27.4%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.165.000 spettatori (19.4%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.212.000 (21.4%).

Ascolti tv martedì 3 maggio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.680.000 spettatori (15.5%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto1.426.000 spettatori (17%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.833.000 spettatori (19.4%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 439.000 spettatori (5.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da spettatori 2.567.000 (20.3%).

Canale 5: Una vita ha conquistato spettatori 2.342.000 (19.9%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.780.000 spettatori (27.2%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.912.000 spettatori (23.3%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.718.000 spettatori (22%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.597.000 spettatori (20.5%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.446.000 spettatori (18.1%).

Ascolti della mattina di martedì 3 maggio 2022