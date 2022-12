By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 20 dicembre 2022

Il film Filumena Marturano (Rai Uno) vince agevolmente la prima serata con quasi 3.5 milioni di utenti. Risultato deludente per Le Streghe (Canale Cinque), di poco sopra i 2 milioni di spettatori. Flop per The Net (Rai Due), inchiodato al 2.7% di share. La sfida dei talk tra Cartabianca e Zona Bianca la vince nettamente Bianca Berlinguer.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 20 dicembre 2022:

Rai Uno – Filumena Marturano ha appassionato 3.467.000 spettatori (21.5%);

Canale Cinque – Le Streghe ha avuto 2.010.000 spettatori (12.3%);

Rai Due – The Net – Gioco di Squadra ha coinvolto 465.000 spettatori (2.7%);

Italia Uno –Deadpool 2 ha avuto un ascolto medio di 811.000 spettatori (4.8%);

Rai Tre – Cartabianca ha convinto 1.127.000 persone (7.3%);

Rete Quattro – Zona Bianca ha raggiunto 757.000 spettatori (5.2%);

La7 – Il Gattopardo ha interessato 497.000 spettatori (3.7%);

TV8 – La Chiave del Natale ha avuto 730.000 spettatori (4.1%);

Nove – Ip Man ha catturato 267.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv martedì 20 dicembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti, dopo la sconfitta di lunedì 19 dicembre, mette la freccia e supera Striscia la Notizia.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.286.000 spettatori (21.1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.946.000 spettatori (19.5%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 2.988.000 spettatori (22.1%) e ne ha avuti 3.895.000 (23.7%) nella seconda;

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 664.000 spettatori (3.5%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.857.000 spettatori (14.4%) nella prima parte e ne ha avuti 3.377.000 (21%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 952.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 826.000 spettatori (4%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.128.000 spettatori (5.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.522.000 spettatori (7.4%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.741.000 spettatori (8.5%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 219.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv martedì 20 dicembre 2022: il pomeriggio

Uomini e Donne continua a raccogliere numeri più che ottimi risultando il programma più visto del pomeriggio della tv generalista. Il dating show di Maria De Filippi si conferma un programma ‘schiacciasassi‘ sul fronte ascolti e share.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.563.000 spettatori (15.4%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.815.000 spettatori (20.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.465.000 spettatori (22.9%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 346.000 spettatori (3.9%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.423.000 spettatori (19.5%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.364.000 spettatori (20.5%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.622.000 spettatori (25.8%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.532.000 spettatori (17.2%), quello di Amici ne ha avuti 1.851.000 (21%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.248.000 spettatori (13.4%);

Canale 5: Le ali della vita ha ottenuto 1.042.000 spettatori (9.3%).

Ascolti tv della mattina di martedì 20 dicembre 2022