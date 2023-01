Ascolti tv ieri: Fazio come Antonella Clerici, boom L’Eredità

Un venerdì diverso dal solito per Rai Uno in occasione della Giornata della Memoria. Per una sera la rete ha sospeso Soliti Ignoti con Amadeus e The Voice Senior con Antonella Clerici. Quest’ultima, secondo alcuni gossip, non avrebbe preso bene l’improvviso cambio di programmazione. In termini di ascolti tv, però, Fabio Fazio non ha fatto sentire la mancanza dello show che anche quest’anno sta raggiungendo ottimi risultati.

Il programma d’approfondimento Binario 21, condotto dal giornalista ligure, è stato infatti seguito da 4.655.000 telespettatori con 22.50% di share. Niente da fare per Fosca Innocenti su Canale 5: la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca si è fermata a 2.607.000 spettatori e il 15.6% di share.

Gli ascolti tv di venerdì 27 gennaio 2023:

Rai Uno – Binario 21: 4.655.000 spettatori e il 22.5% di share;

Canale 5 – Fosca Innocenti 2: 2.607.000 spettatori e il 15.6% di share;

Rai Due – N.C.I.S.: 771.000 spettatori e il 3.7% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 650.000 spettatori e il 3.6% di share;

Italia 1 – I Mercenari 2: 1.288.000 spettatori e il 6.7% di share;

Rai Tre – Green Book: 742.000 spettatori e il 3.9% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.214.000 spettatori e l’8.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 606.000 spettatori e il 4.2% di share;

TV8 – Cucine da Incubo: 404.000 spettatori e il 2.3% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 677.000 spettatori e il 3.5% di share.

Ascolti tv venerdì 27 gennaio 2023: il pomeriggio e il preserale

Numeri da record per L’Eredità, che continua a battere quotidianamente Avanti un altro. Il quiz show di Flavio Insinna appassiona oltre quattro milioni e mezzo di telespettatori.