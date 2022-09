Ascolti tv ieri: Eleonora Daniele, d’Urso, Lolita Lobosco. Tutti i dati

Rai Uno vince di nuovo la sfida degli ascolti tv con le repliche della fiction Le indagini di Lolita Lobosco con protagonista Luisa Ranieri. Venerdì 16 settembre 2022 oltre 2.440.000 telespettatori con il 16.56% di share hanno seguito le vicende tratta dall’omonimo romanzo di Gabriella Genisi. Niente da fare per Canale 5, che ha proposto il film di Ficarra e Picone Anche se è amore non si vede, che ha totalizzato 1.762.000 spettatori (11.93%). Exploit di Quarto Grado, che su Rete 4 ha raggiunto 1.207.000 persone (9.90%).

Tutti gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Le indagini di Lolita Lobosco: 2.440.000 spettatori e il 16.56% di share;

Canale 5 –Anche se è amore non si vede: 1.762.000 spettatori e il 11.9% di share;

Rai Due – Porto azzurro, un carcere sotto sequestro: 432.000 spettatori e il 2.7% di share;

Italia 1 – Attacco al Potere 3: 1.249.000 spettatori e il 8.1% di share;

Rai Tre – Elezioni Politiche 2022: 285.000 spettatori e 1.7% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.207.000 spettatori e il 9.9% di share;

La7 – Propaganda Live: 670.000 spettatori e il 5.7% di share;

TV8 – I Delitti del BarLume: 356.000 spettatori e il 2.3% di share;

Nove – Tel chi el telun: 450.000 spettatori e il 2.8% di share.

Ascolti tv venerdì 16 settembre 2022: il pomeriggio e il preserale

La vita in diretta non è andato in onda su Rai Uno per lasciare spazio allo speciale Tutti a scuola. Nonostante l’assenza di Alberto Matano Barbara d’Urso non è riuscita a conquistare nuovi telespettatori e si è fermata ad un milione e mezzo di spettatori. Calo, invece, per Il Paradiso delle Signore, che è iniziato prima a causa dello stravolgimento di questi giorni della programmazione tv per via della morte della Regina Elisabetta.

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.571.000 spettatori e il 15.38% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.429.000 spettatori e il 16.91% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.610.000 spettatori e il 18.21% di share;

Canale 5 – Terra Amara: 1.776.000 spettatori e il 21.8% di share;

Rai Uno – Tutti a scuola: 1.109.000 spettatori e il 13.20%;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.608.000 spettatori e il 19.93% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque-Elezioni Politiche: 1.523.000 spettatori (17.60%);

Rai Uno – Reazione a Catena: 2.462.000 spettatori e il 22.44% di share nella prima parte mentre nella seconda ha raggiunto 3.458.000 (25.58%);

Canale 5 – Caduta Libera: prima 1.627.000 spettatori e il 16.36% di share e poi 2.278.000 (17.54%)

Rai Uno – Soliti Ignoti: 3.784.000 spettatori e il 20.85% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.682.000 spettatori e il 14.8% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 16 settembre 2022

Buon riscontro per Eleonora Daniele che con il suo Storie Italiane e l’approfondimento sul maltempo nelle Marche ha vinto sulla concorrenza. È partito bene Mattino 5 con Francesco Vecchi ma si è poi registrato un calo nella seconda parte condotta da Federica Panicucci e dedicata alla Regina Elisabetta.