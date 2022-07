Ascolti tv ieri: Don Matteo e Bisio, chi l’ha spuntata. I talk volano

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 21 luglio 2022

Don Matteo 12 vince, anche in replica: la fiction di Rai Uno ha avuto 1.86 milioni di spettatori e ha ottenuto il 13.8% di share. Se mi vuoi bene, film proposto da Canale Cinque, ha tallonato la serie tv dell’ammiraglia della tv di stato, intercettando 1.65 milioni di utenti e il 12.5% di share. Botto per il talk show, complice il caos politico generatosi dallo sgretolamento del governo Draghi: Zona Bianca (Rete Quattro) è stato il terzo programma più visto del palinsesto generalista, informando 1.12 milioni di persone (9.6%). Molto bene anche In Onda (La7) che ha avuto 1.11 milioni di spettatori (7.3%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 21 luglio 2022:

Rai Uno – Don Matteo 12 ha interessato 1.868.000 spettatori con il 13.8% di share

Canale 5 – Se mi vuoi bene ha interessato 1.657.000 spettatori (12.5%)

Rai Due – Il Mio Amico Jeff ha coinvolto 731.000 spettatori (5.3%)

Italia 1 – FBI: Most Wanted ha avuto l’attenzione di 1.023.000 spettatori (7.1%)

Rai Tre – La Grande Opera all’Arena di Verona ha convinto 524.000 spettatori (4.2%)

Rete 4 – Zona Bianca ha informato 1.120.000 spettatori (9.6%)

La7 – In onda prima serata ha registrato 1.113.000 spettatori (7.3%). A seguire Servant of The People segna 206.000 spettatori (1.7%).

TV8 – Cops, una banda di poliziotti ha fatto segnare 302.000 spettatori (2.1%)

Nove – La leggenda di un amore – Cinderella ha raccolto 369.000 spettatori (2.8%)

Ascolti tv giovedì 21 luglio 2022: preserale e access prime time

Paperissima Sprint si porta a ridosso di Techetechete’. Tra i due programmi una forbice di soli 90mila utenti.

Rai Uno: Techetechete’ è stato seguito da 2.477.000 spettatori (16.1%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.387.000 spettatori (15.6%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 1.942.000 spettatori (20.8%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.048.000 utenti (26.8%).

Canale 5: Avanti il primo! in replica ha registrato 1.136.000 persone (12.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avute 1.535.000 (13.9%).

Ascolti tv giovedì 21 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.250.000 spettatori (12.4%) nel primo episodio e 1.146.000 spettatori (13.4%), nel secondo episodio.

Rai Uno: Sei sorelle ha raccolto 801.000 utenti (9.6%).

Rai Uno: TG1 Speciale ha raccolto 1.046.000 spettatori (12.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.099.000 spettatori (18.2%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.793.000 spettatori (17.4%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.560.000 spettatori (17.3%).

Canale 5: Terra Amara ha avuto un ascolto medio di 1.642.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: Kiss the Chef – Il Passato che Ritorna ha fatto compagnia a 1.059.000 spettatori (12.8%).

Ascolti della mattina di giovedì 21 luglio 2022