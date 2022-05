Ascolti tv ieri: Don Matteo-50 sfumature di rosso, chi ha vinto. Le Iene bene

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di martedì 24 maggio

Nessuna sorpresa per quel che riguarda share e ascolti del prime time di martedì 24 maggio 2022: Don Matteo 13 (Rai Uno) stravince la serata, coinvolgendo 5.6 milioni di utenti (leggerissima flessione rispetto ai due precedenti episodi) e raggiungendo uno share pari al 30.2%. Numeri in linea con le precedenti puntate della fiction che si è confermata ancora una volta una garanzia assoluta per la rete ammiraglia della tv di stato.

Delusione per Canale Cinque: Cinquanta sfumature di rosso non è riuscito nemmeno a sfondare il muro del 10% di share (ha segnato 9.6%), intercettando quasi 1.7 milioni di telespettatori. Bene invece lo speciale de Le Iene sul delitto di Garlasco: il programma di Italia Uno ha avuto l’attenzione di 1.4 milioni di utenti con uno share pari a 9.5%.

Sul fronte talk, DiMartedì (La7) vince la sfida contro Cartabianca (Rai Tre) e Fuori dal Coro (Rete Quattro): la trasmissione di Giovanni Flori è stata l’unica a superare il milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno –Don Matteo 13 – Il coraggio di credere ha raccolto 5.572.000 spettatori, pari al 30.2% di share.

Canale Cinque – Cinquanta sfumature di rosso ha intercettato 1.659.000 spettatori (9.6%).

Rai Due – I magnifici sette ha convinto 861.000 spettatori (4.9%).

Italia Uno –Le Iene presentano: Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi ha convinto 1.379.000 spettatori (9.5%)

Rai Tre – #Cartabianca ha conquistato 887.000 spettatori (5.3%).

Rete Quattro – Fuori dal Coro ha avuto un ascolto medio di 737.000 spettatori (5.2%).

La7 – DiMartedì ha interessato 1.016.000 spettatori (5.9%).

TV8 – Creed II ha registrato 192.000 spettatori (1.1%).

Nove –Il mondo dei replicanti ha raggiunto 215.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv martedì 24 maggio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I soliti Ignoti – Il Ritorno ha catturato 4.724.000 spettatori (23.8%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.209.000 spettatori (16.1%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.399.000 spettatori (22.7%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 3.612.000 spettatori (26%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.823.000 spettatori (18.1%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.895.000 (21.7%).

Ascolti tv martedì 24 maggio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.601.000 spettatori (14.3%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.524.000 spettatori (16.6%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.610.000 spettatori (18.7%).

Rai Due: Giro d’Italia ha avuto 1.677.000 spettatori (16.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.545.000 spettatori (20.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.381.000 spettatori (20%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.701.000 spettatori (25.3%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.652.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.540.000 spettatori (17.2%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.609.000 spettatori (18.4%).

Ascolti della mattina di martedì 24 maggio 2022