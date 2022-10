Ascolti tv ieri: Domenica In-Amici-Verissimo, i top e i flop

By

Spettatori e share di domenica 9 ottobre 2022: in prima serata crolla su Canale 5 Scherzi a parte con Enrico Papi

Mina Settembre 2 si è aggiudicata ancora una volta la sfida degli ascolti tv. Domenica 9 ottobre 2022 la fiction di Rai Uno con protagonista Serena Rossi ha ottenuto nella prima parte 4.769.000 telespettatori con il 24.91% di share mentre nella seconda 4.532.000 (27.92%). Battuto sonoramente Scherzi a parte: lo show di Enrico Papi continua a perdere spettatori e non è andato oltre 1.645.000 persone (10.30%). Bene il ritorno di Fabio Fazio su Rai Tre: Che tempo che fa ha totalizzato 2.221.000 (11.31%).

Tutti gli ascolti tv della prima serata:

Rai Uno – Mina Settembre 2: 4.769.000 telespettatori con il 24.91% di share nella prima parte mentre nella seconda 4.532.000 (27.92%);

Canale 5 – Scherzi a Parte: 1.645.000 persone (10.30%);

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles: 895.000 spettatori e il 4.5% di share; Bull: 659.000 spettatori e il 3.4% di share;

Italia 1 – Jurassic World: 1.032.000 (6.16%);

Rai Tre – Che tempo che fa: 2.221.000 (11.31%);

Rete 4 – Zona Bianca: 614.000 spettatori e il 5.1% di share;

La7 – Non è l’Arena: 703.000 spettatori e il 4.4% di share.

Ascolti tv domenica 9 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Grazie anche al talk show su Ballando con le Stelle la Domenica In di Mara Venier è cresciuto rispetto alle precedenti settimane ma non è riuscito a battere Amici di Maria De Filippi. Ottimo risultato invece per Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini, complice il confronto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli.

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 2.595.000 spettatori e il 21.41% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.363.000 spettatori e il 18.19% di share nella prima parte; 2.020.000 spettatori e il 16.03% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.265.000 spettatori e il 21.67% di share nella prima parte; 1.987.000 spettatori e il 17.30% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Da Noi a Ruota Libera: 2.000.000 spettatori e il 17.71% di share;

Rai Due – Vorrei dirti che: 345.000 spettatori e il 2.92% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: prima 3.022.000 spettatori e il 21.60% di share e poi 4.045.000 (24.73%);

Canale 5 – Caduta Libera: prima 1.918.000 spettatori e il 14.65% di share e poi 2.782.000 (17.50%);

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.527.000 spettatori e il 22.8% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.035.000 spettatori e il 15.3% di share.

Ascolti della mattina di domenica 9 ottobre 2022