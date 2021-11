Ascolti tv ieri: bene Rai1, male Michelle Hunziker, chi sale e chi scende

La fiction di Rai Uno Cuori – La verità si mantiene stabile e, al pari di sette giorni fa, si attesta attorno al 17% di share, conquistato la serata sul fronte ascolti tv. In discesa invece All Together Now di Michelle Hunziker: il talent show proposto da Canale Cinque, dopo un esordio non brillante (13.5%), cala e lungo il prime time di domenica 7 novembre 2021 non va oltre il 12.4% di share. Ancora una volta la rete ammiraglia Mediaset arranca nella prima serata del giorno festivo. Un problema che si è presentato con Live – Non è la d’Urso e Avanti un altro… pure di sera. Ad ottenere buoni risultati, negli ultimi mesi, soltanto l’edizione di Scherzi a Parte targata Enrico Papi.

Rai 1 – Cuori – La verità ha raccolto 3.727.000 spettatori pari al 17.7% di share.

Rai 2 – N.C.I.S. Los Angeles è stato visto da 945.000 spettatori (3.9%) e N.C.I.S. New Orleans ha interessato 760.000 spettatori (3.3%).

Rai3 – Che Tempo Che Fa ha convinto 2.259.000 spettatori (9.4%) e ne ha conquistati 1.677.000 (8.7%) nella parte del Tavolo.

Canale 5 – All Together Now ha interessato 2.329.000 spettatori (12.4%).

Italia 1 – Il film Sherlock Holmes ha intrattenuto 692.000 spettatori (3.4%).

Rete 4 – Controcorrente ha avuto un ascolto medio di 805.000 spettatori (4.4%).

La7 – Atlantide ha registrato 420.000 spettatori (2.5%).

Tv8 – MasterChef Italia 10 ha raccolto 517.000 spettatori (2.3%).

Nove – Il film Sei giorni, sette notti ha avuto l’attenzione di 368.000 spettatori (1.7%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 7 novembre 2021

Continua il trend positivo di Amici di Maria De Filippi e Verissimo, che battono per l’ennesima volta la diretta concorrenza di Rai Uno. Maria De Filippi e Silvia Toffanin hanno avuto ancora la meglio sul tandem Mara Venier – Francesca Fialdini, rispettivamente alla guida di Domenica In e Da noi… A ruota libera. Da segnalare però la risalita del talk di ‘Zia’ Mara che ha strappato un ottimo 17.5% nella prima parte e un eccellente 16.9% nella seconda.

Rai 1 – Domenica In ha raccolto 2.859.000spettatori (17.5%) nella prima parte e ne ha convinti 2.509.000 (16.9%) nella seconda.

Rai 1 – Da noi… A ruota libera ha interessato 2.106.000spettatori (13.1%).

Canale 5: Amici è stato visto da 2.982.000 spettatori (19.2%).

Canale 5: Verissimo ha conquistato 2.744.000 spettatori (18.7%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 7 novembre 2021