Ascolti tv ieri: Top (Fazio, Cuori, Venier, Maria, Toffanin) e Flop (Hunziker)

Ascolti e share domenica 21 novembre 2021 – La fiction Cuori (Rai Uno, Stagione 1, Ep 13 e 14 – “La sconfitta” e “Il paziente zero”) cresce ancora toccando il 19.9% di share (domenica scorsa il 17.9%), superando i 4.2 milioni di telespettatori. Cala ancora All Together Now di Michelle Hunziker su Canale Cinque che dal 12.5% di share di sette giorni fa scende all’11.9%. Bene Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa su Rai Tre che supera addirittura la rete ammiraglia Mediaset con il 12.3% di share. Da segnalare infine lo show in onda su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… che ha conquistato una platea di quasi 600mila utenti.

Rai 1 – Cuori ha raccolto 4.220.000 spettatori pari al 19.9% di share.

Rai 2 – N.C.I.S. Los Angeles ha convinto 895.000 spettatori (3.6%) e N.C.I.S. New Orleans ne ha avuti 747.000 (3.2%)

Rai3 – Che Tempo Che Fa ha convinto 3.025.000 spettatori (12.3%) e ne ha conquistati 1.835.000 (9.4%) nella parte del Tavolo.

Canale 5 – All Together Now ha interessato 2.407.000 spettatori (11.9%).

Italia 1 – Il film Jurassic World ha intrattenuto 1.292.000 spettatori (6.2%).

Rete 4 – Controcorrente ha avuto un ascolto medio di 716.000 spettatori (3.8%).

La7 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi ha registrato 365.000 spettatori (2.1%).

Tv8 – Masterchef ha raccolto 479.000 spettatori (2.5%).

Nove – Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… ha avuto l’attenzione di 591.000 spettatori (2.5%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 21 novembre 2021

Mara Venier recupera ancora ascolti con Domenica In ed arriva quasi a raggiungere l’amica e collega Maria De Filippi al timone di Amici. In risalita anche Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini che, sfruttando il traino della ‘Zia’, tocca quota 15.2% di share. Verissimo si mantiene stabile facendo registrare un soddisfacente 18.5% di share.

Rai 1 – Domenica In ha raccolto 3.047.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e ne ha convinti 2.708.000 (17.5%) nella seconda.

Rai 1 – Da noi… A ruota libera ha interessato 2.598.000 spettatori (15.2%).

Canale 5: Amici è stato visto da 3.116.000 spettatori (19.7%).

Canale 5: Verissimo ha convinto 2.856.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 2.517.000 spettatori (14.1%) nella seconda (Verissimo Giro di Valzer).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 21 novembre 2021