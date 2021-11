Ascolti tv ieri: Rai1 bene, boom Fazio, Hunziker tiepida. Dati e dettagli

Ascolti e share domenica 14 novembre 2021 – La fiction di Rai Uno Cuori, con l’episodio Suzanne, conquista la prima serata confermando i risultati delle settimane precedenti: 17.7% di share e quasi 4 milioni di telespettatori. Invece, All Together Now di Michelle Hunziker continua a non brillare: il talent show proposto da Canale Cinque, dopo un esordio non brillante (13.5%), seguito da una seconda puntata altrettanto insipida (12.4%), nel corso della terza tappa ha registrato un tiepidissimo 12.5% di share. Boom per Fabio Fazio che con il 14.5% di share su Rai Tre, con Che Tempo Che Fa (c’è stata la super ospitata di Lady Gaga), mette a segno un risultato da prima serata da rete ammiraglia.

Rai 1 – Cuori – Suzanne ha raccolto 3.893.000 spettatori pari al 17.9% di share.

Rai 2 –ATP Finals 2021 Berettini-Zverev è stato visto da 1.116.000 spettatori (4.6%).

Rai3 – Che Tempo Che Fa ha convinto 3.611.000 spettatori (14.5%) e ne ha conquistati 2.028.000 (10.1%) nella parte del Tavolo.

Canale 5 – All Together Now ha interessato 2.584.000 spettatori (12.5%).

Italia 1 – Il film Sherlock Holmes – Gioco di ombre ha intrattenuto 811.000 spettatori (3.9%).

Rete 4 – Controcorrente ha avuto un ascolto medio di 767.000 spettatori (4%).

La7 – Atlantide ha registrato 421.000 spettatori (2.5%).

Tv8 – La differita del Gran Premio di Formula1 del Brasile ha raccolto 1.162.000 spettatori (5.1%).

Nove – Il film Anna and the King ha avuto l’attenzione di 254.000 spettatori (1.3%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 14 novembre 2021

Amici di Maria De Filippi e Verissimo continuano la loro cavalcata trionfale nel pomeriggio domenicale: il tandem di Canale Cinque ha battuto nuovamente il duo Mara Venier – Francesca Fialdini, rispettivamente al timone di Domenica In e Da noi… A ruota libera.

