Sanremo 2023 – Tra palco e realtà, documentario inedito proposto da Rai Uno, non sfonda e raccoglie solo 1.86 milioni di utenti (11.5% di share). Il prodotto è di pregevole fattura, ci si aspettava un dato migliore. Fa meglio Belle & Sebastien (Canale Cinque) che conquista la prima serata con oltre 2 milioni di utenti (13.3%). Anche in questo caso, però, numeri non entusiasmanti. Il terzo programma più visto del prime time è Report, garanzia per Rai Tre.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 10 aprile 2023:

Rai Uno – Sanremo 2023 – Tra palco e realtà 1.860.000 spettatori (11.5%);

Canale 5 – Belle & Sebastien ha avuto 2.087.000 spettatori (13.3%);

Rai Due – L’incredibile storia de L’Isola delle Rose ha coinvolto 1.061.000 spettatori (5.8%);

Italia Uno – Freedom – Oltre il confine ha avuto un ascolto medio di 949.000 spettatori (6.3%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.538.000 persone (8.5%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 809.000 spettatori (6.1%);

La7 – Il Profumo Del Mosto Selvatico ha interessato 613.000 spettatori (3.6%);

TV8 – Spider-Man: Far from Home ha fatto compagnia a 458.000 spettatori (2.8%);

Nove – Only Fun Comico Show ha catturato 538.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv lunedì 10 aprile 2023: preserale e access prime time

Avanti un altro e Striscia la notizia sempre più distanti da L’Eredità e I Soliti Ignoti.

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.261.000 spettatori (22.2%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.461.000 persone (18%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.687.000 spettatori (22.3%) nella prima parte e nella seconda da 3.639.000 spettatori (24.5%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 1.522.000 telespettatori (13.4%) e poi 2.729.000 utenti (19.2%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 777.000 spettatori (4.1%) e 727.000 spettatori nella seconda (3.8%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.327.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.546.000 spettatori (8%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 140.000 spettatori (1.2%) nella prima parte e 251.000 spettatori (1.8%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 10 aprile 2023: il pomeriggio

Beautiful è il programma più visto del pomeriggio.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.447.000spettatori (16.8%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.418.000 spettatori (17.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.868.000 spettatori (20%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 541.000 spettatori (6.7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 1.816.000 telespettatori (17.7%);

Canale 5: Adeline ha raccolto 1.465.000 spettatori (16.6%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.135.000 spettatori (14.1%);

Canale 5: Rosamunde Pilcher: incontro con il passato ha appassionato 1.025.000 spettatori (11.7%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 10 aprile 2023

Senza Mattino Cinque cresce Storie Italiane.