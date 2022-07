Ascolti tv ieri: De Martino a razzo, Don Matteo ok, Scherzi a parte a picco

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 30 giugno 2022

Don Matteo, in replica su Rai Uno, vince la prima serata intercettando 2.1 milioni di spettatori e uno share pari al 14.8%. Scherzi a parte su Canale Cinque, sempre in replica, cola a picco rispetto a sette giorni fa (fu seguito da 1.8 milioni di utenti, 13.7%), interessando 1.2 milioni di persone (9.7%). Partenza a razzo su Rai Due per il tandem formato da Stefano De Martino e Andrea Delogu che, con Tim Summer Hits 2022, hanno coinvolto quasi 1.6 milioni di spettatori (12%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno – Don Matteo 12 ha raccolto 2.115.000 spettatori e il 16.5% di share.

Canale 5 – Scherzi a parte ha interessato 1.259.000 spettatori (9.7%).

Rai Due – Tim Summer Hits 2022 ha coinvolto 1.578.000 spettatori (12%).

Italia 1 – FBI: Most Wanted ha avuto l’attenzione di 1.000.000 spettatori (6.8%).

Rai Tre – L’uomo che voleva diventare Cesare ha convinto 735.000 spettatori (5.8%).

Rete 4 – Zona Bianca ha informato 737.000 spettatori (6.1%).

La7 – La figlia del generale ha registrato 768.000 spettatori (5.4%).

TV8 – Antonino Chef Academy ha fatto segnare 264.000 spettatori (1.8%).

Nove – Mr. and Mrs. Smith ha raccolto 371.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv giovedì 30 giugno 2022: preserale e access prime time

Techetechete’ sfonda abbondantemente il muro dei 3 milioni di spettatori e del 20% di share, vincendo di nuovo la sfida con Paperissima Sprint. Reazione a catena di Marco Liorni continua a far registrare dati eccellenti.

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 3.197.000 spettatori (20.8%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.225.000 spettatori (14.4%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.142.000 spettatori (23.4%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.285.000 utenti (28.5%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.024.000 spettatori (11.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.657.000 (14.8%).

Ascolti tv giovedì 30 giugno 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.182.000 spettatori (11.6%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.390.000 (16.4%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 1.027.000 spettatori (13.7%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.441.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.023.000 spettatori (18%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.783.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.383.000 spettatori (15.8%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.471.000 spettatori (19.2%).

Canale 5: Kiss the Chef – Imprevisti di nozze ha fatto compagnia a 852.000 spettatori (11.3%).

Ascolti della mattina di giovedì 30 giugno 2022