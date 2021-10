Ascolti tv ieri, i dati di Tale e Quale e GF Vip e non solo: chi ha vinto

Il pubblico del Grande Fratello Vip è sempre più curioso di scoprire gli ascolti tv del venerdì sera. In un’edizione che è stata un po’ altalenante nei numeri e nello share, sembra invece che si stia assestando e che i fedelissimi della prima serata si siano ormai definiti. La sfida contro Tale e Quale Show non è mai semplice per Alfonso Signorini, ma alla fine riesce sempre a cavarsela tant’è che si comincia a parlare di prolungamento del GF Vip. Nonostante il pubblico non sia molto felice di ciò, come non lo è stato nella scorsa edizione, alla fine le puntate si guardano lo stesso. Per scoprire gli ascolti tv di ieri 29 ottobre 2021, di seguito come sempre si parte dalla prima serata:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 4.250.000 di spettatori e il 21.8% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 2.630.000 di spettatori e il 17.2% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.226.000 di spettatori e il 5.2% di share; The Residence: 793.000 spettatori e il 4.2% di share;

Rai Tre – DIA 1991 – Parlare poco, apparire mai: 758.000 spettatori e il 3.4% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 898.000 spettatori e il 5.2% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 990.000 spettatori e il 6.1% di share;

La7 – Propaganda Live: 717.000 spettatori e il 4.3% di share;

TV8 – Gomorra – La Serie: 409.000 spettatori e l’1.9% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.042.000 di spettatori e il 4.7% di share.

Ascolti tv venerdì 29 ottobre 2021: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.684.000 di spettatori e il 23.2% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.985.000 di spettatori e il 20.5% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.731.000 di spettatori e il 17.7% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.054.000 di spettatori e il 17.4% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.531.000 di spettatori e il 14.9% di share nella prima parte; 1.760.000 di spettatori e il 14.7% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 4.162.000 di spettatori e il 22.5% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.603.000 di spettatori e il 20.1% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.778.000 di spettatori e il 20.5% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.729.000 di spettatori e il 7.4% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.610.000 di spettatori e il 15.5% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 29 ottobre 2021