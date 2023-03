By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di mercoledì 22 marzo 2023: tutti i dati

Negli ascolti tv di ieri mercoledì 22 marzo 2023 non si può che avere un occhio di riguardo al finale di Mare Fuori 3, la serie tv rivelazione di casa Rai. Ieri sera è andato in onda il finale di stagione, che però era già stato reso disponibile su Raiplay. Forse questo ha frenato un po’ gli ascolti su Rai Due, ma ieri sera c’è stato un leggero rialzo. Su Canale 5 invece Piero Chiambretti ha subito un calo rispetto alla prima puntata di La TV dei 100 e Uno. Cosa sarà successo sulle altre reti? Per scoprirlo, qui di seguito ci sono tutti gli ascolti tv del 22 marzo 2023 a partire dalla prima serata.

Rai Uno – Brave Ragazze: 2.266.000 spettatori e il 13.3% di share;

Canale 5 – La TV dei 100 e Uno: 1.693.000 spettatori e il 12.6% di share;

Rai Due – Mare Fuori 3: 1.487.000 spettatori e il 9.2% di share; Stasera c’è Cattelan: 427.000 spettatori e il 6.1% di share;

Italia 1 – Mission: Impossible – Protocollo Fantasma: 1.075.000 spettatori e il 6.7% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 2.050.000 spettatori e il 12.9% di share;

Rete 4 – Controcorrente: 540.000 spettatori e il 4% di share;

La7 – Atlantide: 499.000 spettatori e il 3.9% di share;

TV8 – 100% Special: 370.000 spettatori e il 2.3% di share;

Nove – Mortdecal: 243.000 spettatori e l’1.4% di share.

Ascolti tv mercoledì 22 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – L’Eredità: 4.348.000 spettatori e il 26.3% di share;

Canale 5 – Avanti un altro!: 3.311.000 spettatori e il 20.9% di share;

Rete 4 – Stasera Italia: 1.001.000 spettatori e il 4.88% di share + 870.000 spettatori e il 4.13% di share;

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre: 1.446.000 spettatori e il 7.06% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.631.000 spettatori e il 22.1% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.725.000 spettatori e l’8.19% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.794.000 spettatori e il 18.1% di share;

La7 – Lingo Parole in gioco: 267.000 spettatori e l’1.7% di share;

La7 – Otto e Mezzo: 1.439.000 spettatori e il 6.86% di share.

Ascolti tv mercoledì 22 marzo 2023: il pomeriggio

Canale 5 – Beautiful: 2.649.000 spettatori e il 21.7% di share;

Canale 5 – Terra Amara: 2.695.000 spettatori e il 23.6% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.463.000 spettatori e il 15.3% di share;

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.633.000 spettatori e il 28.1% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.650.000 spettatori e il 20.5% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.630.000 spettatori e il 20.3% di share;

Canale 5 – GF Vip Daytime: 1.386.000 spettatori e il 17.9% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.185.000 spettatori e il 15.3% di share;

Rai Due – Bella Ma’: 515.000 spettatori e il 6.4% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.660.000 spettatori e il 21.2% di share nella presentazione, poi 2.094.000 spettatori e il 22.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.109.000 spettatori e il 13.8% di share nella presentazione, poi 1.434.000 spettatori e il 15.5% di share; Saluti: 1.523.000 spettatori e il 14.5% di share.

