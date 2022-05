Ascolti tv ieri Costanzo vs Vespa, Le Iene, d’Urso vs Matano: tutti i dati

Gli ascolti tv di ieri mercoledì 4 maggio 2022 hanno svelato come sono andate le prime serate di Rai Uno e Canale 5, ma non solo. La prima rete ha mandato in onda The Wife, mentre sull’ammiraglia Mediaset c’è stato un nuovo appuntamento con Un’altra verità: come sta andando questa serie tv? Luci puntate anche sugli ascolti tv di ieri della puntata de Le Iene come anche su Chi l’ha Visto?, senza dimenticare il classico scontro tra Matano e d’Urso. Il pomeriggio si sta facendo sempre più incandescente e i dati non sono più così scontati, come fino a qualche settimana fa.

Ma non possono non essere menzionati anche gli ascolti della seconda serata: Maurizio Costanzo Show e Porta a Porta. La puntata del Costanzo Show, con la rissa tra Mughini e Sgarbi, è stata seguita da 893.000 spettatori e il 15.17% di share. Per Vespa invece 569.000 spettatori e 7.49% di share. Di seguito invece gli ascolti tv del 4 maggio 2022 relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Wife: 2.469.000 spettatori e il 13.9% di share;

Canale 5 – Un’altra verità: 1.525.000 spettatori e il 9.5% di share;

Rai Due – The Good Doctor: 1.220.000 spettatori e il 6.12% di share; The Resident: 897.000 spettatori e il 5.21% di share;

Italia 1 – Le Iene Show: 1.500.000 spettatori e l’11.6% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.886.000 spettatori e l’11.63% di share;

Rete 4 – Controcorrente: 805.000 spettatori e il 5.78% di share;

La7 – Atlantide: 704.000 spettatori e il 3.8% di share;

TV8 – Petra: 273.000 spettatori e l’1.5% di share;

Nove – Hitch: 341.000 spettatori e il % di share.

Ascolti tv mercoledì 4 maggio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.776.000 spettatori e il 27.3% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.862.000 spettatori e il 22.5% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.730.000 spettatori e il 16.05% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.559.000 spettatori e il 18.54% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.599.000 spettatori e il 20% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.466.000 spettatori e il 18.2% di share nella presentazione, poi 1.821.000 spettatori e il 19.7% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.443.000 spettatori e il 17.27% di share nella presentazione, poi 1.613.000 spettatori e il 17.32% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.223.000 spettatori e il 27.74% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.192.000 spettatori e il 21.59% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.846.000 spettatori e il 23.8% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.570.000 spettatori e il 7.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.432.000 spettatori e il 16.9% di share.

Ascolti della mattina di mercoledì 4 maggio 2022