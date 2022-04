Ascolti tv ieri: colpo di coda della d’Urso, Canale 5 ok, Rai1 tiepido

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di martedì 26 aprile 2022

Ascolti del prime time di martedì 26 aprile 2022 – La partita di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, trasmessa da Canale Cinque, vince in scioltezza la gara degli ascolti, coinvolgendo 4.6 milioni di utenti (share al 19.4%). Stabile, su Rai Uno, La scogliera dei misteri che ha avuto l’attenzione di 3.2 milioni di spettatori (14.8%). Per la fiction si tratta di dati non entusiasmanti ma nemmeno da disfatta.

Riprende un po’ di quota La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso che su Italia Uno, con un colpo di coda, ha conquistato 1.3 milioni di utenti (una settimana fa 1.1 milioni). Nonostante la lieve crescita, si è comunque innanzi a dati poco convincenti.

Sul fronte talk, DiMartedì ha avuto la meglio su #Cartabianca e su Fuori dal coro.

Rai Uno – La scogliera dei misteri ha raccolto 3.266.437 spettatori, pari al 14.8% di share.

Canale Cinque – Champions League: Manchester City vs Real Madrid ha intercettato 4.596.131 spettatori (19.4%).

Rai Due – Come ti divento bella ha convinto 1.036.657 spettatori (4.6%).

Italia Uno –La Pupa e il Secchione ha convinto 1.297.986 spettatori (7.7%).

Rai Tre – #Cartabianca ha conquistato 1.281.423 spettatori (6.4%).

Rete Quattro – Fuori dal Coro ha avuto un ascolto medio di 889.283 spettatori (5.2%).

La7 – DiMartedì ha interessato 1.371.909 spettatori (6.7%).

TV8 – Name That Tune Indovina la canzone ha registrato 485.927 spettatori (2.3%).

Nove – Parker ha raggiunto 416.765 spettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 26 aprile 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha coinvolto 4.824.000 spettatori (20.3%).

Canale5: Striscia la Notizina ha interessato una media di 3.492.000 spettatori (15.7%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.808.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.302.000 spettatori (25.3%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.272.000 spettatori (17.5%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.160.000 (19.2%).

Ascolti tv martedì 26 aprile 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.844.000 spettatori (15.5%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.043.000 spettatori (20.8%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.829.000 spettatori (17.4%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 424.000 spettatori (4.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.507.000 spettatori (17.7%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.421.000 spettatori (18.5%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.748.000 spettatori (24.5%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.964.000 spettatori (20.1%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto spettatori (%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.613.000 spettatori (17.7%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.795.000 spettatori (17%).

Ascolti della mattina di martedì 26 aprile 2022