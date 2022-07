Ascolti tv ieri, chi sale e chi scende: Rai1 ok, Zelig si difende. Tutti i dati

Rai Uno strappa nuovamente la vittoria in prima serata. Il Viaggio degli Eroi ha raccolto oltre 2.2 milioni di utenti e il 14.4% di share: dati non entusiasmanti, ma comunque sufficienti per battere la concorrenza. Su Canale Cinque, Zelig in replica ha avuto l’attenzione di 2 milioni di persone (15.7%). Terza gradino del podio per Chicago Pd, in onda su Italia Uno: 1.2 milioni di spettatori e share al 7.7%. Zona Bianca su Rete Quattro fa meglio di Report (Rai Tre).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno – Il Viaggio degli Eroi ha raccolto 2.250.000 spettatori e il 14.4% di share.

Canale 5 – Zelig ha interessato 2.032.000 spettatori (15.7%).

Rai Due – 911 ha coinvolto 1.051.000 spettatori (6.4%) mentre 911 Lone Star ne ha intrattenuti 932.000 (6.3%).

Italia 1 – Chicago Pd ha avuto l’attenzione di 1.211.000 spettatori (7.7%).

Rai Tre – Report ha convinto 884.000 spettatori (5.8%).

Rete 4 – Zona Bianca ha informato 903.000 spettatori (7.1%).

La7 – Domina ha registrato 365.000 spettatori (2.8%).

TV8 – Gomorra – La Serie ha fatto segnare 410.000 spettatori (2.8%).

Nove – Amiche da morire ha raccolto 362.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv lunedì 11 luglio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 2.940.000 spettatori (17.7%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.562.000 spettatori (15.5%).

La7: In Onda ha interessato 1.131.000 spettatori (6.8%)

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.329.000 spettatori (24.3%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.391.000 utenti (27.6%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.037.000 spettatori (11.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 1.912.000 (16.2%).

Ascolti tv lunedì 11 luglio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.317.000 spettatori (12.9%) nel primo episodio e ne ha coinvolti 1.317.000 (15.9%) nel secondo.

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 918.000 spettatori (12.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.087.000 spettatori (18%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 1.986.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.502.000 spettatori (16.9%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.462.000 spettatori (19.5%).

Canale 5: Rosamunde Pilcher: Leggende e magia ha fatto compagnia a 926.000 spettatori (12.4%).

Ascolti della mattina di lunedì 11 luglio 2022