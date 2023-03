By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 2 marzo 2023

Che Dio ci aiuti torna a crescere e conquista la prima serata con 4.2 milioni di utenti e il 21.5% di share (circa 120mila spettatori in più rispetto a sette giorni fa). Cala non di poco il GF Vip che, rispetto allo scorso giovedì, lascia per strada circa 200mila utenti: ieri è stato visto da 2.57 milioni di persone (19.4%). La finale di Masterchef 12 su SkyUno ha raccolto 1 milione di utenti.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di giovedì 2 marzo 2023:

Rai Uno – Che Dio ci aiuti ha appassionato 4.203.000 spettatori (21.5%)

Canale 5 – Grande Fratello Vip è stato seguito da una media di 2.574.000 spettatori (19.4%);

Rai Due – John Wick 3 – Parabellum ha totalizzato 715.000 persone (3.8%);

Italia Uno – Harry Potter e i doni della morte: Parte II ha appassionato 1.099.000 spettatori (5.6%);

Rai Tre – Splendida cornice è stato visto da 951.000 spettatori (4.7%);

Rete 4 – Dritto e rovescio ha raggiunto 818.000 spettatori (5.3%);

La 7 – Piazzapulita ha convinto 834.000 persone (5.5%);

Nove –Femmine contro maschi ha ottenuto 373.000 persone (1.9%);

Tv8 – Bruno Barbieri 4 Hotel è stato seguito da 326.000 spettatori (1.6%).

SkyUno – la finale di MasterChef è stata la scelta di 1.015.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 956.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte.

Ascolti tv giovedì 2 marzo 2023: preserale e access prime time

Bruno Vespa, I Soliti Ignori e L’Eredità sempre leader di fascia.

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.989.000 spettatori con il 22.7% di share;

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.839.000 spettatori (23%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.845.000 persone (17.5%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.464.000 spettatori (24%) nella prima parte e nella seconda da 4.732.000 (26.7%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.520.000 telespettatori (18.2%) e poi 3.691.000 (21.7%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 934.000 spettatori (4.4%) e 832.000 spettatori nella seconda (3.4%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.575.000 spettatori (7.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.752.000 spettatori (7.9%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.517.000 spettatori (6.9%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 176.000 spettatori (1.2%) nella prima parte e 300.000 spettatori (1.8%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 2 marzo 2023: il pomeriggio

Bene Diaco al 7%, Matano batte per l’ennesima volta Barbara d’Urso.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.846.000 spettatori (18.2%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.805.000 spettatori (20.5%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.251.000 spettatori (20%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 626.000 spettatori (7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.324.000 telespettatori (17.7%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.532.000 spettatori (20.7%);

Canale 5: Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah ha avuto un netto di 1.544.000 (15.9%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.295.000 spettatori (14.6%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.129.000 spettatori (12.3%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.636.000 spettatori con il 14.8% di share.

Ascolti tv della mattina di giovedì 2 marzo 2023