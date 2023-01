Terza vittoria consecutiva per C’è posta per te 2023. Anche sabato 21 gennaio il people show di Maria De Filippi ha vinto la sfida degli ascolti tv. Non solo: il programma è cresciuto rispetto alle prime due settimane. A seguire le varie storie di tradimenti, malattie e faide familiari sono state ben 5.036.000 telespettatori con il 31.10% di share.

Si difende bene Tali e Quali di Carlo Conti, che continua a crescere di puntata in puntata: l’ultima ha raggiunto 3.523.000 spettatori e il 20.5% di share. Il conduttore Rai può dunque sorridere: andare contro un format così amato come C’è posta per te non è semplice ma il suo show sta inevitabilmente facendo la differenza.

Gli ascolti tv del prime time di sabato 14 gennaio 2023:

Rai Uno, Tali e Quali è stato seguito da 3.523.000 telespettatori con il 20.5% di share;

Canale 5, C’è posta per te ha appassionato 5.036.000 spettatori (31.10%);

Rai Due, FBI ha convinto 795.000 spettatori (3.98%) nel primo episodio mentre FBI International ha totalizzato 680.000 (3.6%);

Italia Uno, C’era una volta il principe azzurro ha ottenuto 596.000 spettatori (3.07%);

Rai Tre, Città Segrete ha totalizzato 1.250.000 spettatori (7.14%);

Rete 4, The Mule ha raggiunto 551.000 spettatori (3.3%);

La 7, Al vertice della tensione ha convinto 453.000 persone (2.4%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha totalizzato 328.000 spettatori (1.6%);

Nove, Elon Musk-ll mondo ai miei piedi ha raggiunto 263.000 persone (1.69%).

Ascolti tv sabato 21 gennaio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.756.000 telespettatori (23.9%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.904.000 persone (19.6%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 552.000 spettatori (2.77%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.211.000 telespettatori (6.11%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 1.210.000 persone (6.24%) nella prima parte e 1.520.000 spettatori (7.62%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto nella prima parte del programma 690.000 (3.53%) mentre nella seconda 632.000 (3.17%);

La 7, In onda ha raggiunto 820.000 persone (4.1%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha tenuto incollato al piccolo schermo 553.000 (2.8%);

Nove, I migliori fratelli di Crozza è piaciuto a 292.000 (1.4%).

Ascolti tv sabato 21 gennaio 2023: il pomeriggio