Ascolti tv ieri: C’è posta per te-Tali e Quali, c’è una sorpresa! Tutti i dati

Chi ha vinto tra C’è posta per te e Tali e Quali sabato 22 gennaio? Non c’è storia: Maria De Filippi continua ad essere la regina degli ascolti tv! La terza puntata della nuova edizione del suo people show ha appassionato 5.567.000 telespettatori con il 29.30%. Il competitor di Rai Uno si è fermato a 4.013.000 con il 18.80%. Una sconfitta per Carlo Conti ma non proprio: di settimana in settimana il suo programma è cresciuto ed è uno dei pochi a riuscire a tener testa alla moglie di Maurizio Costanzo con un certo spessore. Insomma, che sorpresa! Ma non è finita qui: chapeau pure a Marco Liorni che con il suo Italia Sì riesce a dare del filo da torcere al Verissimo di Silvia Toffanin, da sempre uno dei format Mediaset più seguiti.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Tali e Quali ha raccolto 4.013.000 (18.80%)

Rai Due: F.B.I. – Stagione 4 Episodio 3 – Veterani ha avuto l’attenzione di 1.121.000 (4,65%) mentre F.B.I. International – Stagione 1 Episodio 3 – Criptovaluta ha interessato 1.082.000 spettatori (4.60%).

Rai Tre: La fabbrica del mondo ha catturato l’attenzione di 489.000 spettatori (3.9%).

Canale Cinque: C’è posta per te ha convinto 5.567.000 (29.30%)

Italia Uno: Cattivissimo me 2 ha intrattenuto 889.000 spettatori (3.87%).

Rete Quattro: Storia di una ladra di libri è stato visto da 578.000 spettatori (2.78%).

La7: In onda in prima serata ha incollato innanzi al teleschermo 864.000 spettatori (3.63%).

Tv8: L’aroma dell’amore è stato seguito da 207.000 spettatori (0.9%).

Nove: Maurizio Minghella, il predatore ha convinto 261.000 spettatori (1.12%).

Ascolti tv sabato 22 gennaio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: la replica de I Soliti Ignoti ha conquistato 5.003.000 spettatori (21.9%).

Canale Cinque: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.976.000 spettatori (16.7%).

Rai Uno: L’Eredità, la prima parte ha ottenuto 3.480.000 (19.75%) mentre la seconda è stata seguita da 4.655.000 (23.07)

Canale Cinque: Avanti un altro nella prima parte ha appassionato 2.624.000 (15.29%) mentre nella seconda 3.428.000 (17.66%)

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 22 gennaio 2022