Ascolti tv ieri: C’è posta per te in calo, resiste Tali e Quali Show

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 28 gennaio 2023

C’è posta per te di Maria De Filippi continua a vincere la sfida degli ascolti tv del sabato sera. Alla quarta puntata, però, il people show di Canale 5 ha registrato un leggero calo. Se la settimana precedente ha registrato più di cinque milioni di telespettatori questa volta il programma ha appassionato solo 4.809.000 spettatori con il 29.8% di share. Numeri comunque ottimi, tanto che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mandare in onda la trasmissione contro la finale del Festival di Sanremo, prevista per il prossimo 11 febbraio.

Buon risultato anche per la Rai: piazzare Carlo Conti contro C’è posta per te si è rivelata una mossa azzardata ma giusta. Ogni settimana Tali e Quali Show, versione Nip del più noto Tale e Quale Show, può contare su oltre tre milioni di fedelissimi telespettatori.

Gli ascolti tv del prime time di sabato 29 gennaio 2023:

Rai Uno, Tali e Quali è stato seguito da 3.534.000 telespettatori con il 20.5% di share;

Canale 5, C’è posta per te ha appassionato 4.809.000 spettatori (29.8%);

Rai Due, FBI ha convinto 810.000 spettatori (4.10%) nel primo episodio mentre FBI International ha totalizzato 675.000 (3.6%);

Italia Uno, Scarpette rosse e i sette nani ha ottenuto 816.000 spettatori (4.2%);

Rai Tre, Città Segrete ha totalizzato 1.094.000 spettatori (6.3%);

Rete 4, Schindler’s List ha convinto 867.000 spettatori col 5.33% di share;

La 7, True Lies ha convinto 445.000 persone (2.5%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha totalizzato 281.000 spettatori (1.4%);

Nove, Il naufragio del Titanic ha raggiunto 251.000 persone (1.3%).

Ascolti tv sabato 28 gennaio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.748.000 telespettatori (24.31%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.723.000 persone (19.1%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 637.000 spettatori (3.24%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.214.000 telespettatori (6.28%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 1.239.000 persone (6.46%) nella prima parte e 1.500.000 spettatori (7.63%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto nella prima parte del programma 838.000 (4.34%) mentre nella seconda 698.000 (3.56%);

La 7, In onda ha raggiunto 647.000 persone (3.3%);

Tv 8, 4 Ristoranti ha tenuto incollato al piccolo schermo 281.000 (1.45%);

Nove, I migliori fratelli di Crozza è piaciuto a 303.000 (1.56%).

Ascolti tv sabato 28 gennaio 2023: il pomeriggio