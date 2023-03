Maria De Filippi è tornata in onda dopo la sospensione di tutti i suoi programmi dettata dalla morte di Maurizio Costanzo. Ad attenderla una sfida ‘titanica’ e inedita, quella contro Antonella Clerici. Chi l’ha spuntata tra C’è posta per te e The Voice Kids? Nettamente il people show di Canale Cinque che con oltre 4.5 milioni di utenti e uno share del 28.8% ha avuto la meglio. Tuttavia Rai Uno può ritenersi soddisfatto: The Voice Kids ha raccolto 3.6 milioni di spettatori e uno share del 22.9%. Numeri decisamente positivi.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 4 marzo 2023:

Rai Uno, The Voice Kids Italia ha appassionato 3.589.000 spettatori con il 22.9% di share;

Canale 5, C’è posta per te ha convinto 4.556.000 spettatori con il 28.8% di share;

Rai Due, FBI + FBI International è stato seguito prima da 827.000 (4.2%) e poi da 726.000 spettatori (4%);

Italia Uno, Dragon Trainer – Il mondo nascosto ha interessato 558.000 spettatori (3%);

Rai Tre, Sapiens ha totalizzato 896.000 persone (5.3%);

Rete 4, Il Padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone è stato seguito da 402.000 spettatori (2.5%);

La 7, La maschera di ferro ha convinto 402.000 spettatori (2.3%);

Tv 8, GP Bahrain – Qualifiche ha totalizzato 779.000 spettatori (4%);

Nove, Per qualche dollaro in più ha raggiunto 234.000 persone (1.4%).

Ascolti tv sabato 4 marzo 2023: preserale e access prime time

Striscia la Notizia oltre i 4 milioni si avvicina a I Soliti Ignoti.

Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.423.000 telespettatori (22.9%);

Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 4.023.000 persone (20.9%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 579.000 spettatori (3%);

Italia Uno, NCIS è piaciuto a 1.210.000 telespettatori (6.3%);

Rai Tre, Le parole ha appassionato 1.153.000 persone (6.2%) nella prima parte e 1.349.000 spettatori (6.9%) nella seconda;

Rete 4, Controcorrente ha ottenuto 783.000 spettatori nella prima parte del programma (4.1%) mentre nella seconda ne ha avuti 568.000 (2.9%);

La 7, In onda ha raggiunto 823.000 persone (4.3%);

Nove, Fratelli di Crozza ha appassionato 321.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv sabato 4 marzo 2023: il pomeriggio

L’Eredità sempre abbondantemente sopra ad Avanti un altro. Verissimo e le soap opere di Canale Cinque leader di fascia.