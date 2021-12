Ascolti tv ieri: Carla sbaraglia, Hunziker male. Venier vs Maria, chi ha vinto

Ascolti e share del prime time di domenica 5 dicembre 2021 – Il film tv Carla (Rai Uno), dedicato alla straordinaria vita di Carla Fracci, vince la gara degli ascolti, accaparrandosi il 17.7% di share. All Together Now – La Musica è Cambiata di Michelle Hunziker (Canale Cinque) continua invece ad avere risultati tutt’altro che entusiasmanti. La scorsa settimana si era inchiodato all’11.9% di share, mentre ieri è leggermente cresciuto facendo registrare il 12.3%, dato comunque non in linea con una prima serata della rete ammiraglia del Biscione. Anche perché i dati assoluti di ascolto sono stati peggiori di sette giorni fa: domenica 28 novembre gli utenti che hanno seguito il talent sono stati 2.407.000, ieri 2.171.000.

Sorride ancora Fabio Fazio, che con Che Tempo Che Fa (Rai Tre) strappa un più che ottimo 11.1%, con oltre 2.6 milioni di telespettatori interessati al talk (più di quelli di All Together Now).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai 1 – Il film tv Carla ha raccolto 3.598.000 spettatori pari al 17.7% di share.

Rai 2 – N.C.I.S. Los Angeles (stagione 12, episodio 16) ha convinto 931.000 spettatori (3.9%) e N.C.I.S. New Orleans (stagione 7, episodio 14) ne ha avuti 879.000 (4%)

Rai3 – Che Tempo Che Fa ha convinto 2.646.000 spettatori (11.1%) e ne ha conquistati 1.650.000 (9%) nella parte del Tavolo.

Canale 5 – All Together Now 4 (sesta puntata) ha interessato 2.171.000 spettatori (12.3%).

Italia 1 – Il film Oblivion ha intrattenuto 857.000 spettatori (4.3%).

Rete 4 – Controcorrente ha avuto un ascolto medio di 697.000 spettatori (3.9%).

La7 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi ha registrato 502.000 spettatori (2.4%).

Tv8 – Masterchef Italia 10 ha raccolto 546.000 spettatori (3.3%).

Nove – Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… ha avuto l’attenzione di 502.000 spettatori (2.7%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 5 dicembre 2021

Dopo l’exploit di una settimana fa di Domenica In, che ha visto Mara Venier battere Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale Cinque ieri è tornato a spuntarla nella sfida degli ascolti, seppur di poco. Amici ha fatto registrare il 20.1% di share, ‘Zia Mara’ il 18.8%. Bene il Festival dello Zecchino d’Oro che ha avuto la meglio su Verissimo.

Rai 1 – Domenica In ha raccolto 3.158.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e ne ha convinti 2.902.000 (18.8%) nella seconda.

Rai 1 – Festival dello Zecchino d’Oro ha interessato 3.052.000 spettatori (16.6%).

Canale 5: Amici è stato visto da 3.242.000 spettatori (20.1%).

Canale 5: Verissimo ha convinto 2.740.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e 2.517.000 spettatori (14.5%) nella seconda.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 5 dicembre 2021