Ascolti tv ieri, ultima sfida tra Cantante Mascherato e Fosca Innocenti: i dati

Il Cantante Mascherato è tornato su Rai Uno dopo la pausa della settimana scorsa. Gli ascolti tv di venerdì 4 marzo 2022 hanno rivelato dunque come è andata l’ultima sfida con Fosca Innocenti. La fiction si è conclusa ieri sera su Canale 5 e lascerà spazio a nuove storie venerdì prossimo, ma le maschere di Milly Carlucci non temono confronti. Come sarà andata ieri sera? Va sempre ricordato comunque che Rai Uno ha concluso la prima serata più tardi rispetto a Canale 5, e questo incide sullo share. Detto ciò, di seguito ci sono tutti gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – Il Cantante Mascherato: 3.086.000 spettatori e il 17.14% di share;

Canale 5 – Fosca Innocenti: 3.398.000 spettatori e il 16.45% di share;

Rai Due – Tg2 Post.: 1.150.000 spettatori e il 5% di share;

Italia 1 – The Transporter Legacy: 1.039.000 spettatori e il 4.6% di share;

Rai Tre – La promessa dell’alba: 793.000 spettatori e il 3.7% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.317.000 spettatori e il 7.8% di share;

La7 – Propaganda Live: 928.000 spettatori e il 5.8% di share;

TV8 – Quattro Matrimoni: 281.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.200.000 spettatori e il 5.3% di share.

Ascolti tv venerdì 4 marzo 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.799.000 spettatori e il 22.47% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.014.000 spettatori e il 17.89% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 2.168.000 spettatori e il 16.7% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.101.000 spettatori e il 18.57% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.659.000 spettatori e il 14.62% di share;

Rai Due – Detto Fatto: 481.000 spettatori e il 4.17% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.284.000 spettatori e il 17.5% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.853.000 spettatori e il 13.82% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 4.879.000 spettatori e il 24.75% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.718.000 spettatori e il 19.11% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.089.000 spettatori e il 20.66% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.529.000 spettatori e il 6.2% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.897.000 spettatori e il 15.85% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 4 marzo 2022