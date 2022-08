By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda martedì 2 agosto 2022

Canale Cinque, dopo giorni di apnea, riesce a riemergere e a battere Rai Uno. Ma cosa ti dice il cervello? conquista la prima serata con oltre 2 milioni di utenti (share al 15.3%). L’ammiraglia della tv di stato non brilla e, con Amore alle Fiji, coinvolge 1.88 milioni di utenti (12.9%). Battiti Live su Italia Uno chiude senza sussulti: 1.2 milioni di spettatori e share all’11.4%. Su Rai Due, Un’ora sola vi vorrei in replica intercetta 900mila utenti (6.1%), confermandosi uno show azzeccato. Sul fronte talk, Rete Quattro, con Controcorrente Speciale, batte la concorrenza di La7, che ha proposto In Onda Prima Serata.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 2 agosto 20221:

Rai Uno – Amore alle Fiji ha raccolto 1.881.000 spettatori e il 12.9% di share.

Canale 5 – Ma cosa ci dice il Cervello? ha interessato 2.087.000 spettatori (15.3%).

Rai Due – Un’ora sola vi vorrei ha coinvolto 899.000 spettatori (6.1%).

Italia 1 – Radio Norba Cornetto Battiti Live ha avuto l’attenzione di 1.235.000 spettatori (11.4%).

Rai Tre – Filorosso ha convinto 542.000 spettatori (4.4%).

Rete 4 – Controcorrente Speciale ha raggiunto 800.000 spettatori (5.7%).

La7 – In Onda Prima Serata ha registrato 693.000 spettatori (4.8%).

TV8 – Attacco Glaciale ha fatto segnare 455.000 spettatori (3.1%).

Nove – Il sesto giorno ha raccolto 284.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv martedì 2 agosto 2022: preserale e access prime time

Techetechetè di nuovo oltre i 3 milioni di utenti e il 20% si share, Reazione a Catena doppia le repliche di Avanti un altro su Canale Cinque.

Rai Uno – Techetechetè è stato seguito da 3.168.000 spettatori (20.6%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.188.000 spettatori (14.2%).

Rai Uno: Reazione a catena – L’Intesa Vincente ha raccolto 2.228.000 spettatori (24.3%) mentre Reazione a catena ha avuto l’attenzione di 3.347.000 utenti (29.4%).

Canale 5: Avanti il Primo ha avuto 1.127.000 spettatori (13%) mentre Avanti un Altro ha interessato 1.567.000 spettatori (14.3%).

Ascolti tv martedì 2 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.119.000 spettatori (11%) nel primo episodio e 1.159.000 spettatori (13.7%), nel secondo episodio.

Rai Uno: Sei sorelle ha raccolto 812.000 utenti (11.2%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.287.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.037.000 spettatori (19.1%).

Canale 5: Terra amara ha avuto un ascolto medio di 1.887.000 spettatori (20.6%).

Canale 5: Un altro domani ha conquistato 1.256.000 spettatori (16.7%).

Canale 5: Inga Lindstrom – Scelta d’amore ha fatto compagnia a 917.000 spettatori (12.5%).

Ascolti della mattina di martedì 2 agosto 2022