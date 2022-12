I Mondiali, nonostante l’assenza dell’Italia, continuano a fare incetta di ascolti. Su Rai Uno, per il match Portogallo – Svizzera si sono sintonizzati 6.5 milioni di utenti. Lo share è volato al 30.1%. La curva Auditel è poi, come al solito, scesa in picchiata quando ha preso la linea Il Circolo dei Mondiali. Su Canale Cinque dati di nuovo deludenti per la fiction Con l’aiuto del cielo – Un miracolo inaspettato, inchiodata al 10.9% di share e seguita da spettatori. Bene invece Le Iene su Italia Uno: il tandem Mammucari-Belen ha avuto utenti 1.6 milioni di spettatori (12.8%).

La sfida dei talk è stata vinta da DiMartedì (La7) che ha battuto Cartabianca (Rai Tre). Su Tv8, Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? di Caterina Balivo è stato il programma meno visto del prime time del palinsesto generalista: 277mila utenti. Numeri da incubo.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 6 dicembre 2022:

Rai Uno – Mondiali di Calcio Portogallo-Svizzera ha appassionato 6.547.000 spettatori (30.1%). A seguire Il Circolo dei Mondiali ha avuto 2.192.000 spettatori (12.1%);

Canale Cinque – Con l’aiuto del cielo – Un miracolo inaspettato ha avuto 1.859.000 spettatori (10.9%);

Rai Due – Il gioiello nascosto ha coinvolto 721.000 spettatori (3.8%);

Italia Uno –Le Iene ha avuto un ascolto medio di 1.602.000 spettatori (12.8%);

Rai Tre – Cartabianca ha convinto 1.109.000 persone (6.8%);

Rete Quattro – Il domani tra di noi ha raggiunto 919.000 spettatori (5.2%);

La7 – DiMartedì ha interessato 1.314.000 spettatori (7.9%);

TV8 – Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? ha fatto compagnia a 277.000 spettatori (1.5%);

Nove – Reazione a catena ha catturato 384.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv martedì 6 dicembre 2022: preserale e access prime time

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.764.000 spettatori (16.8%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 4.270.000 spettatori (26.8%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.536.000 spettatori (16.8%) nella prima parte e ne ha avuti 3.513.000 (20.7%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 878.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 873.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.278.000 spettatori (5.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.643.000 spettatori (7.2%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.610.000 spettatori (7.1%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 322.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 6 dicembre 2022: il pomeriggio

Barbara d’Urso, senza la concorrenza de La Vita in Diretta, di nuovo oltre i 2 milioni di utenti. I Mondiali, con il match Spagna-Marocco, fanno il botto.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno + (per il periodo dei Mondiali) ha interessato 1.682.000 spettatori (13.8%);

Rai Uno: L’incontro dei Mondiali di Calcio Marocco-Spagna ha raggiunto 4.191.000 spettatori (35.7%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 529.000 spettatori (5.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.559.000 spettatori (20.5%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.483.000 spettatori (20.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.801.000 spettatori (26.8%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.735.000 spettatori (16.8%), quello di Amici ne ha avuti 1.921.000 (19.2%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.416.000 spettatori (13.1%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 2.169.000 spettatori (16.3%).

Ascolti tv della mattina di martedì 6 dicembre 2022

Fiorello, con Viva Rai2, al 13.3%: risultato ottimo per Rai Due. Ne beneficia anche Salvo Sottile che sfrutta il traino e nella prima parte de I Fatti Vostri va oltre il 10% di share.