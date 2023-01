Canale 5 ha registrato ottimi ascolti nella giornata di mercoledì 11 gennaio 2023. Dalla mattina fino alla sera la rete è stata seguita da milioni e milioni di telespettatori. Anche in virtù di questo Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non spegnere la rete in occasione del Festival di Sanremo – in onda dal 7 all’11 febbraio – come accadeva in passato. In quei giorni andranno regolarmente in onda programmi di punta come il Grande Fratello Vip e C’ è posta per te.

Tornando agli ascolti tv di ieri, Canale 5 ha vinto la prima serata mandando in onda la partita di Coppa Italia Milan-Torino, che è stata seguita da ben quattro milioni di telespettatori. Di seguito tutti i dettagli del prime time:

Rai Uno – Meraviglie – Stelle d’Europa ha avuto 2.553.000 spettatori (13.47%);

Canale 5 – Milan-Torino ha appassionato 4.005.000 spettatori (20.14%);

Rai Due – La porta rossa è stato seguito da 1.577.000 persone (8.01%);

Italia Uno – Mamma ho riperso l’aereo ha ottenuto 1.955.000 spettatori (10.11%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.926.000 spettatori (10.66%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 614.000 spettatori (4%);

La 7 – Atlantide ha convinto 505.000 persone (3.5%);

Tv 8 – Le mie regole dell’amore ha fatto compagnia a 521.000 persone (2.5%);

Nove – Io che amo solo te è stato seguito da 375.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv mercoledì 11 gennaio 2023: preserale e access prime time

Ottimo risultato per Avanti un altro: le nuove puntate del game show di Paolo Bonolis stanno dando del filo da torcere a L’Eredità di Flavio Insinna.

Rai Uno: I Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.701.000 spettatori (21.26%);

Canale5: Striscina la notizina ha interessato una media di 4.341.000 spettatori (20.12%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.248.000 spettatori (21.7%) nella prima parte mentre nella seconda 4.651.000 (26%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 658.000 spettatori (3.2%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 3.107.000 spettatori (20.8%) nella prima parte e ne ha avuti 3.915.000 (22.3%) nella seconda;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.324.000 spettatori (6.10%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.751.000 spettatori (7.87%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 196.000 spettatori (1.3%) nella prima parte mentre nella seconda 303.000 (1.70%).

Ascolti tv mercoledì 11 gennaio 2023: il pomeriggio

Ottimi ascolti tv per tutti i programmi di Canale 5 del pomeriggio: in risalita anche Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso che però continua a perdere contro La vita in diretta di Alberto Matano.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.720.000 spettatori (15.8%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.821.000 spettatori (19.57%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.566.000 spettatori (21.46%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 522.000 spettatori (5.51%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.737.000 spettatori (20.66%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.771.000 spettatori (21.64%);

Canale 5: Uomini e Donne ha appassionato nella prima parte 2.961.000 spettatori (27.36%) mentre nella seconda 2.439.000 (26.07%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 2.025.000 spettatori (21.88%) mentre quello del GF Vip è stato seguito da 1.726.000 (18.54%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.433.000 spettatori (14.6%);

Canale 5: Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.650.000 (15.37%) nella prima parte mentre nella seconda da 2.098.000 (17.32%) e nella terza da 2.304.000 (16.88%);

Rai Uno: La vita in diretta ha registrato 2.069.000 (20.88%) nella presentazione e poi 2.566.000 (21.46%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 11 gennaio 2022