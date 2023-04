In forte risalita Lo show dei record (Canale 5) che nel giorno di Pasqua ha avuto circa 600mila utenti in più rispetto a una settimana fa: 2.86 milioni di spettatori e share al 18.5%. Non sufficienti i dati di Rai Uno che con il film Amici per la pelle ha raggiunto solo 2.2 milioni di persone (12.9%).

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 9 aprile 2023:

Rai Uno, Amici per la pelle ha appassionato 2.232.000 spettatori con il 12.9% di share;

Canale 5, Lo show dei record è stato visto da 2.865.000 spettatori con il 18.5% di share;

Rai Due, NCIS è stato seguito da 1.069.000 spettatori (6%) e NCIS Hawaii ha avuto 1.186.000 spettatori (6.7%);

Italia Uno, Il ciclone ha appassionato 999.000 spettatori (5.7%);

Rai Tre, Kilimangiaro – Il borgo dei borghi ha convinto 1.209.000 persone (7.5%);

Rete 4, Il Piccolo Lord è stato seguito da 1.082.000 spettatori (6.4%);

La 7, Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato ha attirato 390.000 spettatori (2.6%);

Tv 8, Robin Hood principe dei ladri è stato seguito da 476.000 spettatori (3%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 351.000 persone (2%).

Ascolti tv domenica 9 aprile 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, Soliti Ignoti è stato seguito da 3.990.000 spettatori con il 19.%;

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.865.000 persone (16.5%);

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.282.000 telespettatori (19.5%) nella prima parte e 3.075.000 nella seconda (22.9%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 1.996.000 spettatori (18%) nella prima parte e 2.439.000 spettatori (18.6%) nella seconda;

Ascolti tv domenica 9 aprile 2023: il pomeriggio

In forte calo Domenica In. L’emorragia di pubblico è naturalmente imputabile al fatto che nel giorno di Pasqua meno gente ha acceso la tv. Bene invece Verissimo che ha mantenuto quasi invariato il proprio pubblico.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 1.597.000 spettatori nella prima parte (19.4%), 1.482.000 spettatori nella seconda (16.6%) e 1.399.000 (15.7%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.367.000 (14.1%);

Rai Tre: Killimangiaro ha convinto 748.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 951.000 nella seconda (9.3%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 1.533.000 spettatori (18.3%);

Terra Amara ha registrato 1.787.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 1.853.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 2.161.000 nella seconda (21.5%).

Ascolti tv domenica 9 aprile 2023: la mattina

Rai Uno con la Santa Messa di Pasqua fa il pieno di ascolti.