Il match di Coppa Italia Juventus – Inter trasmesso da Canale Cinque ha dominato la prima serata, incollando innanzi al teleschermo 6.6 milioni di utenti e facendo schizzare lo share al 31%. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica su Rai Uno, ha subito un forte calo rispetto alla scorsa settimana: da 3.7 milioni di spettatori è passata a coinvolgerne 2.95 milioni (15.9%).

Su Rai Due, in calo anche Nek che con Dalla Strada al Palco ha intercettato 900mila persone (200mila in meno rispetto a sette giorni fa). Ancora in crescita invece Le Iene su Italia Uno, oltre il 10% di share. Nella sfida dei talk diMartedì ha la meglio su #Cartabianca e Fuori dal coro. Tutti i talk hanno però registrato un calo in quanto una parte di pubblico si è sintonizzato sul match di Coppa Italia.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 4 aprile 2023:

Rai Uno – Imma Tataranni ha raccolto 2.958.000 spettatori (15.9%);

Canale 5 – Coppa Italia – Juventus – Inter ha totalizzato 6.618.000 spettatori (31%);

Rai Due – Dalla strada al palco ha avuto 914.000 spettatori (5.4%);

Italia 1 – Le Iene ha fatto compagnia a 1.454.000 spettatori (10.2%);

Rai Tre – CartaBianca ha informato 772.000 spettatori (4.3%);

Rete 4 – Fuori dal Coro ha raggiunto 774.000 spettatori (5.1%);

La7 – diMartedì ha convinto 1.000.000 spettatori (5.5%);

TV8 – Io Prima di Te ha conquistato 505.000 spettatori (2.6%);

Nove – Trespass – Sequestrati ha ottenuto 216.000 spettatori (1%).

Ascolti tv martedì 4 aprile 2023: preserale e access prime time

Boom di Striscia la Notizia grazie all’attesa del big match di Coppa Italia Juventus – Inter che ha convogliato molti utenti su Canale 5.

Rai Uno: Laura 30 hanno totalizzato 2.928.000 spettatori (13.3%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.426.000 spettatori (21.3%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 4.506.000 persone (21.5%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.853.000 spettatori (23.7%) nella prima parte e nella seconda da 4.079.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.262.000 telespettatori (20%) e poi 3.252.000 utenti (21.9%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 845.000 spettatori (4%) e 875.000 spettatori nella seconda (3.9%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.406.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.741.000 spettatori (7.9%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.550.000 spettatori (7.2%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 192.000 spettatori (1.6%) nella prima parte e 293.000 spettatori (2%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 4 aprile 2023: il pomeriggio

Uomini e Donne e Terra amara continuano a macinare ascolti record.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.680.000 spettatori (16.5%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.771.000 spettatori (21.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.113.000 spettatori (22.3%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 455.000 spettatori (5.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.692.000 telespettatori (21.7%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.700.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto un netto di 2.941.000 spettatori (29.1%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha convinto 1.950.000 spettatori (23.3%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.410.000 spettatori (17.4%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.768.000 spettatori (18.7%);

Ascolti tv della mattina di martedì 4 aprile 2023