Ascolti tv ieri: boom Beautiful, The Voice Senior piace sempre di più

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 3 settembre 2022

The Voice Seniore di Antonella Clerici piace sempre più, anche in replica. Dopo essersi scontrata nelle scorse settimane con Lo show dei record di Gerry Scotti, ieri se l’è vista con il film sulla vita del Generale Dalla Chiesa. Cambia la concorrenza, ma non il risultato: il varietà di Rai Uno ha infatti intercettato quasi 2 milioni di utenti e uno share pari al 15.33%, mentre il film proposto da Canale 5 ha avuto l’attenzione di 1.4 milioni di spettatori (11.79%). Pure Rai Due ha ottenuto un ottimo risultato: la partita di pallavolo tra Italia e Cuba ha interessato 1.234.000 persone e l’8.58% di share.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 3 settembre 2022:

Rai Uno – The Voice Senior ha intrattenuto 1.914.000 spettatori e ha avuto il 15.33% di share

Canale 5 – Il Generale Dalla Chiesa ha intercettato 1.430.000 spettatori (11.79%)

Rai Due – Pallavolo: Mondiali, Italia Vs Cuba ha coinvolto 1.234.000 spettatori (8.58%)

Italia Uno – Trolls World Tour ha avuto un ascolto medio di 344.000 spettatori (2.3%)

Rai Tre –Indovina chi viene a cena ha convinto 69.000 spettatori (4.76%)

Rete Quattro – Viaggi di nozze ha raggiunto 622.000 spettatori (4.67%)

La7 – Fuga da Alcatraz ha interessato 610.000 spettatori (4.39%)

Ascolti tv sabato 3 settembre 2022: preserale e access prime time

Techetechetè si conferma uno dei grandi successi dell’estate, capace di attirare ogni giorno l’attenzione di oltre tre milioni di persone.

Rai Uno – Techetechetè ha coinvolto 3.066.000 spettatori (19.77%)

Canale 5 – Paperissima Sprint ha conquistato 2.388.000 spettatori (15.4%)

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 2.228.000 persone (21.90%) mentre nella seconda parte 3.233.000 spettatori (26.46%)

Canale 5 – Caduta Libera è stato seguito prima da 1.176.000 persone (12.17%) e poi da 1.776.000 (14.95%) nella seconda.

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 27 agosto 2022

Beautiful si conferma la soap opera più amata dagli italiani, anche in estate, raggiungendo oltre due milioni e mezzo di telespettatori.