Ascolti tv ieri: boom Alberto Matano che schiaccia Barbara d’Urso

Spettatori e share della prima serata e non solo: numeri e percentuali dei principali appuntamenti di mercoledì 2 novembre 2022

Alberto Matano inarrestabile a La vita in diretta. Da quando il giornalista ha preso il comando del programma – per qualche tempo l’ha condotto in coppia con Lorella Cuccarini – gli ascolti tv sono aumentati. Giorno dopo giorno l’ex mezzobusto del Tg 1 è riuscito a fidelizzare il suo pubblico tra cronaca, attualità, spettacolo.

Il degno erede, insomma, di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. Matano è riuscito a risollevare un format che per tanti anni è stato battuto sonoramente da Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Ora ad essere sconfitta costantemente è la conduttrice Mediaset, che continua a perdere ascolti di settimana in settimana.

Ascolti tv mercoledì 2 novembre 2022: il pomeriggio

Nella giornata di mercoledì 2 novembre La vita in diretta ha registrato un vero e proprio boom di ascolti tv volando oltre il 20% di share.

Rai Uno: Preferisco il Paradiso ha interessato 1.448.000 spettatori (14.40%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.727.000 spettatori (20.82%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.444.000 spettatori (22.13%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.517.000 spettatori (20.07%);

Canale 5: Una Vita ha coinvolto 2.241.000 spettatori (19.49%);

Canale 5: Uomini e Donne ha raccolto 2.517.000 spettatori e il 26.09%;

Canale 5: La striscia quotidiana di Amici ha avuto 1.747.000 spettatori (21.16%) e il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.543.000 spettatori (18.40%);

Canale 5: Un altro domani ha conquistato 1.272.000 persone (14.92%);

Canale 5: Pomeriggio 5 è stato seguito da 1.829.000 spettatori (16.08%) nella prima parte mentre nella seconda 1.970.000 (15.30%).

Ascolti tv mercoledì 2 novembre 2022: preserale e access prime time

I Soliti Ignoti sempre davanti a Striscia la Notizia, così come L’Eredità ha battuto Caduta Libera.

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.282.000 spettatori (20.26%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.379.000 spettatori (16.09%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.119.000 spettatori (21.71%) nella prima parte e ne ha avuti 4.304.000 (24.81%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.460.000 (17.60%) nella prima parte e ne ha avuti 3.594.000 (21.07%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 2 novembre 2022

Rai Uno – Uno Mattina è visto da 681.000 spettatori (17.10%);

Rai Uno – Storie italiane ha conquistato nella prima parte 658.000 spettatori (16.08%) mentre nella seconda 740.000 (15.60%);

Rai Uno – È sempre mezzogiorno ha intercettato 1.509.000 spettatori (15.80%);

Canale5 – Mattino Cinque: prima parte 890.000 spettatori (21.60%), seconda parte 829.000 spettatori (21.10%);

Canale 5 – Forum ha conquistato 1.456.000 spettatori (20.96%);

Ascolti tv della prima serata di mercoledì 2 novembre 2022