Ascolti tv ieri, Big Show sprofonda contro la Via Crucis: tutti i dati

Gli ascolti tv di ieri 15 aprile 2022 non faranno piacere a Mediaset, anche se l’occasione era eccezionale. Ieri era venerdì santo, i riti di Pasqua vanno in onda su Rai Uno e la Via Crucis di Papa Francesco è stata seguita da più di quattro milioni di persone. Big Show su Canale 5 invece è calato rispetto alla settimana scorsa, quando era riuscito a superare i due milioni di spettatori. Ne ha persi molti per strada, Enrico Papi ieri ha convinto poco più di 1.700.000 spettatori. Di seguito i dati della prima serata:

Rai Uno – Rito della Via Crucis: 4.307.000 spettatori e il 20.42% di share;

Rai Uno – Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina: 2.451.000 spettatori e il 13% di share;

Canale 5 – Big Show: 1.783.000 spettatori e il 12.12% di share;

Rai Due – Noah: 772.000 spettatori e il 4.2% di share;

Italia 1 – Rocky: 717.000 spettatori e il 3.8% di share;

Rai Tre – Luigi Proietti detto Gigi: 1.030.000 spettatori e il 5.1% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.176.000 spettatori e il 7.6% di share;

La7 – Propaganda Live – Diario di Guerra: 492.000 spettatori e il 3.2% di share;

TV8 – Quattro Matrimoni: 327.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 578.000 spettatori e il 2.9% di share.

Ascolti tv venerdì 15 aprile 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.426.000 spettatori e il 21.65% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.783.000 spettatori e il 18.51% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno Short: 1.575.000 spettatori e il 14.2% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.834.000 spettatori e il 18.83% di share;

Canale 5 – Brave and Beautiful: 1.481.000 spettatori e il 16.59% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.248.000 spettatori e il 13.81% di share nella presentazione, poi 1.534.000 spettatori e il 15.35% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.459.000 spettatori e il 14.7% di share, poi 1.288.000 spettatori e il 11.84% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 3.600.000 spettatori e il 23.1% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 2.718.000 spettatori e il 17.84% di share;

Rai Uno – Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina: 3.553.000 spettatori e il 17.59% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.471.000 spettatori e il 7.03% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.152.000 spettatori e il 15.12% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 15 aprile 2022