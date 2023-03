By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di mercoledì 29 marzo 2023: tutti i dati

Gli ascolti tv di ieri mercoledì 29 marzo 2023 hanno visto protagonisti della prima serata l’appuntamento con Beppe Fiorello su Rai Uno e il suo I cacciatori del cielo contro l’ultima puntata di Piero Chiambretti con La TV dei 100 e Uno. Il confronto è interessante, non c’è che dire, ma i riflettori sono accesi anche su Chi l’ha Visto? e Controcorrente, altro confronto tra Rai e Mediaset. Per scoprire i dati di questi programmi e non solo, di seguito ci sono tutti gli ascolti tv del 29 marzo 2023, a partire dalla prima serata:

Rai Uno – I cacciatori del cielo: 3.447.000 spettatori e il 18.3% di share;

Canale 5 – La Tv dei 100 e Uno: 1.777.000 spettatori e il 13.4% di share;

Rai Due – Piacere, sono un po’ incinta: 1.120.000 spettatori e il 6% di share;

Italia 1 – Mission: Impossible – Rogue Nation: 1.289.000 spettatori e il 7.6% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 2.137.000 spettatori e il 12.8% di share;

Rete 4 – Controcorrente: 441.000 spettatori e il 3.1% di share;

La7 – Atlantide: 508.000 spettatori e il 3.5% di share;

TV8 – 100% Italia Special: 292.000 spettatori e l’1.7% di share;

Nove – Confusi e felici: 435.000 spettatori e il 2.4% di share.

Ascolti tv mercoledì 29 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – L’Eredità: 3.940.000 spettatori e il 26.2% di share;

Canale 5 – Avanti un altro!: 2.981.000 spettatori e il 21% di share;

Rete 4 – Stasera Italia: 894.000 spettatori e il 4.36% di share + 750.000 spettatori e il 3.51% di share;

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre: 1.350.000 spettatori e il 6.6% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.904.000 spettatori e il 23% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.859.000 spettatori e l’8.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.853.000 spettatori e il 18.1% di share;

La7 – Otto e Mezzo: 1.611.000 spettatori e il 7.66% di share.

Ascolti tv mercoledì 29 marzo 2023: il pomeriggio

Canale 5 – Beautiful: 2.535.000 spettatori e il 20.7% di share;

Canale 5 – Terra Amara: 2.713.000 spettatori e il 23.2% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.491.000 spettatori e il 15% di share;

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.655.000 spettatori e il 27.2% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.592.000 spettatori e il 19.4% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.774.000 spettatori e il 21.8% di share;

Canale 5 – GF Vip Daytime: 1.308.000 spettatori e il 16.9% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.006.000 spettatori e il 13.5% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.548.000 spettatori e il 20.8% di share nella presentazione, poi 1.992.000 spettatori e il 23.1% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 942.000 spettatori e il 12.3% di share nella presentazione, poi 1.275.000 spettatori e il 15% di share; Saluti: 1.252.000 spettatori e il 12.7% di share.

Ascolti della mattina di mercoledì 29 marzo 2023