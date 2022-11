Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle fa il botto dopo i Mondiali

La partenza alle ore 22 – per lasciare spazio ai Mondiali di calcio di Qatar – ha fatto bene a Ballando con le Stelle 2022. La prima semifinale di questa edizione è stata vista da 3.504.000 telespettatori col 34% di share. Un risultato davvero importante per il dancing show, che ancora una volta ha fatto discutere tra esibizioni, litigi e nuovi amori.

Certo ha pesato anche la concorrenza debole: Tu si que vales è finito e Canale 5 ha mandato in onda il film Come un gatto in tangenziale che non è andato oltre 2.122.000 spettatori e il 12.50% di share. L’edizione in corso di Ballando con le Stelle si sta però rivelando una delle più appassionanti complice un ottimo cast di concorrenti.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 19 novembre 2022:

Rai Uno – Argentina VS Messico ha appassionato 6.357.000 telespettatori col 31.60% di share;

Rai Uno – Tg 1+Ballando tutti in pista (4.650.000 25.76% + 4.178.000 24.55%);

Rai Uno – Ballando con le Stelle ha avuto 3.504.000 utenti (34%);

Canale 5 – Come un gatto in tangenziale ha intercettato 2.122.000 spettatori (12.50%);

Rai Due – Tg2 Post ha coinvolto 858.000 spettatori (4.6%);

Italia Uno – Kung Fu Panda ha avuto un ascolto medio di 910.000 spettatori (5.10%);

Rai Tre –Sei pezzi facili ha convinto 852.000 spettatori (5.20%);

Rete Quattro – She saved me ha raggiunto 630.000 spettatori (3.8%);

La7 – Eden, il meglio di ha interessato 401.000 spettatori (2.60%);

TV8 – Creed II ha fatto compagnia a 267.000 spettatori (1.70%);

Nove – Don’t forget the lyrics è stato seguito da 165.000 spettatori (1%).

Ascolti tv sabato 26 novembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno –Francia VS Danimarca ha intrattenuto 3.960.000 spettatori (28.07% di share);

Canale 5 – Caduta Libera in replica è stato seguito da 2.660.000 persone (16.75%) e da 3.641.000 utenti (21.09%) nella seconda parte;

Rai Uno – Tg 1 + Rai Sport (3.037.000 17.35% + 4.193.000 21.73%);

Canale 5 – Striscia la notizia ha interessato 3.023.000 (14.84%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 26 novembre 2022

Verissimo si conferma programma leader nella fascia di messa in onda. Italia Sì! di Marco Liorni, che stava ottenendo buoni risultati nell’ultimo periodo, non è andato in onda per lasciare spazio ai Mondiali 2022.