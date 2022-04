Ascolti tv ieri: Amici riprende quota, Eredità arranca, Hill-Spencer garanzia

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di sabato 2 aprile 2022

Ascolti tv e share del prime time di sabato 2 aprile 2022 – Su Canale Cinque, Amici di Maria De Filippi riprende quota e raggiunge 4.5 milioni di utenti (24.9% di share), eguagliando la puntata di esordio del Serale. Peggio è andata la settimana scorsa quando il talent ha fatto registrare un vistoso calo, intercettando 3.9 milioni. Non brilla invece L’Eredità – Una Sera Insieme che su Rai Uno ha convinto 2.9 milioni di spettatori (15.6%).

Stabili su Rai Due le serie FBI e FBI International, così come risultano stabili su Rai Tre e Italia Uno Quinta Dimensione – Il Futuro è già qui e Freedom. Da evidenziare che Nati con la camicia su Rete Quattro ha conquistato quasi 1.2 milioni di utenti, confermando una volta di più che a distanza di decenni i film di Bud Spencer e Terence Hill continuano ad essere apprezzatissimi.

Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno: L’Eredità – Una Sera Insieme ha giocato insieme a 2.957.000 spettatori (15.6%).

Rai Due: FBI ha raccolto 1.180.000 spettatori (5.2%) mentre F.B.I. International ne ha avuti 954.000 (4.6%).

Rai Tre: Quinta Dimensione – Il Futuro è già qui ha tenuto compagnia a 886.000 spettatori (4.4%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi Serale ha intrattenuto 4.551.000 spettatori (24.9%).

Italia 1: Freedom presenta: viaggio tra fede e mistero ha ottenuto la presenza di 808.000 spettatori (4.9%).

Rete4: Il film Nati con la camicia è stato visto da 1.171.000 spettatori (5.7%).

La 7: In Onda – Prima Serata ha catturato l’attenzione di 716.000 spettatori (3.2%).

Tv 8: Prospettive di un delitto ha coinvolto 471.000 spettatori (2.2%).

Nove: Ucraina – Nel Cuore della Battaglia ha raccolto di fronte al piccolo schermo 192.000 spettatori (0.9%).

Ascolti tv sabato 2 aprile 2022: access prime time e preserale

Rai 1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto una media di 4.594.000 spettatori (20.9%).

Canale 5: Striscia la notizia ha intrattenuto 3.682.000 spettatori (16.7%).

Rai 1: L’Eredità Weekend – La sfida ha giocato insieme a 3.109.000 spettatori (19.4%) mentre L’Eredità con 4.386.000 spettatori (24.3%).

Canale 5: Avanti il Primo! ha totalizzato 2.518.000 spettatori (16.1%) mentre Avanti un Altro! ha avuto l’attenzione di 3.326.000 utenti (18.7%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 2 aprile 2022

Ascolti in forte aumento per Dedicato che raggiunge quota 1.8 milioni di utenti, ben 400mila in più rispetto a sabato scorso.