By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 6 maggio 2023

Amici di Maria De Filippi (Canale Cinque), in onda con la semifinale, vince in scioltezza la prima serata (4.1 milioni di spettatori. share al 27%), battendo la poco convinta proposta di Rai Uno che ha schierato una replica, Dall’Arena Lucio (2.4 milioni, 15.1%). Nessun altro programma del palinsesto generalista ha brillato, basti pensare che tutte le trasmissioni proposte sulle restanti reti non hanno superato il muro del milione di utenti coinvolti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 6 maggio 2023:

Rai Uno, DallArenaLucio ha appassionato 2.390.000 spettatori con il 15.1% di share;

Canale 5, Amici ha convinto 4.083.000 spettatori con il 27% di share;

Rai Due, Speciale Tg2 Post è stato seguito prima da 960.000 persone (5.3%);

Italia Uno, Madagascar 2 – Via dall’isola ha interessato 878.000 spettatori (4.9%);

Rai Tre, Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha totalizzato 648.000 persone (4.1%);

Rete 4, Sette giorni è stato seguito da 347.000 spettatori (2%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 406.000 spettatori (2.6%);

Tv 8, Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha totalizzato 318.000 spettatori (1.8%);

Nove, Il mio nome è Nessuno ha raggiunto 366.000 persone (2.2%).

Ascolti tv sabato 6 maggio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi ha convinto 4.584.000 telespettatori (25.8%);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 3.212.000 persone (18.1%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 1.061.000 telespettatori (%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto spettatori nella prima parte del 918.000 programma (5.4%) mentre nella seconda ne ha avuti 528.000 (2.9%);

Rai Uno: L’Eredità Weekend ha convinto nel segmento ‘La sfida dei 7’ 2.074.000 spettatori (20.3%) e successivamente 3.061.000 utenti (24.9%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha raggiunto 1.759.000 spettatori (18.3%) e nella seconda parte ne ha raggiunti 2.351.000 (19.9%).

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 143.000 spettatori (1.5%) nella prima parte e 206.000 spettatori (1.7%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 6 maggio 2023: mattina e pomeriggio

Focus sull’incoronazione di Re Carlo III, evento seguito dalle ammiraglie Rai e Mediaset. Per entrambe buoni numeri, anche se la vittoria è stata nettamente ad appannaggio di Rai Uno che è volata al 31%. Lo speciale di Verissimo ha toccato quota 23.2%. Anche La7 ha coperto l’incoronazione registrando numeri molto più esigui.