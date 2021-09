Ascolti tv ieri: Amadeus fa il miracolo, Tu si que vales perde terreno

La sfida degli ascolti della prima serata di sabato 25 settembre 2021 è stata agguerritissima. Il ‘Team di Maria De Filippi’, con Tu si que vales, l’ha spuntata di pochissimo sul fronte share contro Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, il nuovo show musicale condotto da Amadeus. Guardando però ai dati assoluti di ascolto, ‘Ama’ ha superato lievemente il talent di Canale Cinque che, andando in onda più a lungo, è riuscito a recuperare terreno sullo share. Insomma, una ‘battaglia’ all’ultimo ‘ascolto’. Per Amadeus un risultato più che soddisfacente. Anzi un’impresa, visto che la trasmissione timonata da Maria De Filippi & Co. pareva inscalfibile, se non impossibile da battere. Soltanto lo scorso sabato, Tu si que vales, totalizzava un ascolto medio di 4.138.000 spettatori. Ieri ne ha persi, rispetto a sette giorni fa, più di 300mila.

Rai 1 – Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ha raccolto 3.873.000 spettatori pari al 21.9% di share.

spettatori pari al 21.9% di share. Rai 2 – The Rookie è stato visto da 988.000 spettatori (4.9%) e Bull da 897.000 (4.5%).

Rai3 – Indovina chi Viene a Cena ha convinto 815.000 spettatori (4.3%).

Canale 5 – Tu si que vales ha interessato 3.806.000 spettatori (23.9%).

spettatori (23.9%). Italia 1 – Il film Space Jam ha intrattenuto 710.000 spettatori (3.6%).

Rete 4 Agente 007 – Dalla Russia con Amore ha avuto un ascolto medio di 585.000 spettatori (3.3%).

La7 – Downton Abbey ha registrato 265.000 spettatori (1.6%).

Tv8 – Musica per il Pianeta (Global Citizen Live) ha raccolto 104.000 spettatori (0.7%).

Nove – Cercando Elisa – Il Delitto Claps ha avuto l’attenzione di 264.000 spettatori (1.4%).

Ascolti del pomeriggio di sabato 25 settembre 2021

Rai 1 – Linea Blu ha raccolto 1.714.000 spettatori (12.2%).

Rai 1 Dreams Road ha interessato 1.166.000 spettatori (9.6%).

Rai 1 – A sua immagine ha avuto un ascolto medio di 906.000 spettatori (8.2%), nella prima parte, e di 875.000 spettatori (8.1) nella seconda parte.

Canale 5 – Beautiful è stato guardato da 2.355.000 spettatori (15.2%).

Canale 5 – Una vita ha interessato 2.223.000 spettatori (16.1%).

Canale 5 – Love is in the air ha convinto 1.672.000 spettatori (14.7%).

Canale 5 – Verissimo ha interessato 1.745.000 spettatori (17.3%).

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di sabato 25 settembre 2021